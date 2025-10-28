Emotivna objava glumice Tare Rosandić: 'Grlile smo se prvi puta 20. dan njezinog života'

Poznata glumica Tara Rosandić podijelila je s pratiteljima jedan od intiman trenutaka, objavivši dirljivu fotografiju s kćerkicom uz koju je otkrila potresan detalj s početka majčinstva. Njezina iskrena objava izazvala je lavinu emocija i podrške na društvenim mrežama.

- Grlile smo se prvi puta dvadeseti dan njezinog života, moja hrabra kćer i ja - napisala je glumica, otkrivši tako da je na prvi zagrljaj sa svojom bebom morala čekati gotovo tri tjedna.

Svoju je poruku zaključila snažnim retoričkim pitanjem: "Da mi je do savjesti, rada i života, ja bih protiv toga prosvjedovala, jel’ da?"

Tarina objava potaknula je lavinu emotivnih reakcija i komentara podrške. Mnoge majke podijelile su svoja slična iskustva, a jedan od komentara posebno se istaknuo: "I mi istoooo! Mogla sam je vidjet samo pola sata dnevno !!!!!".

Obožavatelji su joj uputili brojne čestitke i srca, a podršku su joj dale i kolegice glumice.

- Čestitam cure, borkinje obje! Samo jako - napisala je Nataša Janjić.

- Pripadanje - rekla je Marija Kolb.

- Čestitam ženo! Nema veće sreće od kćeri, uživaj dok ne prohoda, progovori i počne ti okretati očima na sve što kažeš - komentar je jedne pratiteljice.

Podsjetimo, Tara i njezin partner, glazbenik Luka Tralić Shot prošli su izazovno razdoblje jer je glumica rodila djevojčicu prerano, prije otprilike tri mjeseca, a svoju je kćer tada nazvala "malom fajtericom".