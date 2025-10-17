Obavijesti

GODINA DANA OD SMRTI

Emotivna objava sestre Liama Paynea: 'Tvoja smrt nikad neće imati smisla, imam noćne more'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Foto: TEMILADE ADELAJA/REUTERS

Liam Payne imao je svega 31 godinu kada je preminuo od teških ozljeda koje je zadobio kada je pao s balkona hotelske sobe u Buenos Airesu...

Prije godinu dana tragično je preminuo Liam Payne, britanski pjevač kojeg je proslavila grupa One Direction, čiji je bio član do njihovog raspada. Pjevač je 16. listopada 2024. godine pao s balkona hotela u Argentini, a liječnici su obdukcijom utvrdili kako je bio pod utjecajem alkohola, kokaina i antidepresiva kada je nastradao. Imao je svega 31 godinu. Njegova sestra Ruth se u emotivnoj objavi na društvenim mrežama prisjetila voljenog brata. 

- 1 godina, 12 mjeseci, 52 tjedana, 365 dana... Kako god da to kažem, i dalje mi najviše slama srce to što nisi tu. Kada si išao na turneje, plakala bih jer te ne bi bilo neko vrijeme, ali uvijek sam znala da ćeš se vratiti. No sada te ne mogu dovesti doma, ne mogu se naći s tobom negdje, ne možemo se čuti da te pitam kako si - napisala je Ruth. 

- Podcijenila sam tugu, jao kako sam je podcijenila! Paralizira me na dnevnoj bazi. Mislila sam da sam je osjetila ranije, ali ti si moj najveći gubitak, ona osoba koja mi nedostaje u svakom trenutku mog života. Uzela sam te zdravo za gotovo, misleći da ćeš biti sa mnom cijeli život, kakva okrutna lekcija za naučiti u tridesetima, da ti brat neće tu biti cijeli život, da se moram s ovime suočiti bez tebe .- poručila je. 

- Tvoja smrt nikada neće imati smisla, bez obzira na to koliko je proučavam, iz kojeg god je kuta gledam, nikada nema smisla. Nisi trebao umrijeti. Stalno imam noćne more u kojima sam u tvojoj hotelskoj sobi prije nego što se to dogodilo. Ne možeš me čuti kako vičem za tobom, moj mozak je fiksiran na tvoje zadnje minute na ovom svijetu, minute oko kojih nikada nećemo dobiti odgovore, minute koje su promijenile sve - napisala je. 

Ruth je istaknula i kako se puno toga 'promijenilo u godinu dana' te da su se njezina djeca, kao i njegov sin Bear kojeg ima s Cheryl Tweedy, 'puno promijenila'. 

- Bio bi oduševljen njime! - poručila je. 

- Gdje god da jesi, nadam se da me čuješ, nadam se da me vodiš i nadam se da je ljubav koju imam prema tebi beskonačna. Nadam se da ću imati priliku biti tvoja sestra u svim životima - napisala je te dodala kako je godinu dana promatrala kako svijet oko nje raspravlja o Liamu, njegovom životu i smrti. Za kraj je istaknula kako je on, bez obzira na to što je bio poznat, bio 'roditelj, sin i brat'. 

