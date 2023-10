Emotivni Beckham: 'I danas još žalim zbog te greške. Pljuvali su me i vrijeđali, bio sam slomljen'

Nije mi išlo dobro u školi, nisam imao puno prijatelja... A svaki dan, kad bih se vratio s nastave, pa dok ne bih legao, igrao sam nogomet, priča David Beckham u Netflixovom dokumentarcu 'Beckham' koji je izašao u četvrtak, a opisuje životni put jednog od najpoznatijih nogometaša na svijetu.

U četiri epizode u trajanju od nešto više od sat vremena, dokumentarac prikazuje odrastanje, probijanje, a zatim sve uspone i padove mladog Davida.

Foto: Phil Noble

Kao dječak, Davida je najviše u nogomet gurao otac Ted, i inače zaljubljenik u nogomet i Manchester United. Kroz dokumentarac prikazane su privatne snimke malog Davida, a u jednom od kasnijih epizoda otkriva se kako otac nije bio pretjerano blag prema svojem sinu.

'Čuvam snimke svih njegovih utakmica, ima ih oko 1400'

- Govorila sam Tedu da je prestrog prema njemu, da ga treba pustiti da bude sretan - kaže majka Sandra. Njeni prigovori nisu naišli na plodno tlo, ali je zato David postao nogometna ikona.

Još kao dječak pokazao je veliki talent, a Ted je otkrio i kako je David imao 92 pobjede u nizu kao dijete, ali i da čuva snimke svake njegove utakmice i ima ih između 1300 i 1400.

Davida je pod povećalo stavio legendarni gol, ali i ljubavna priča s Victorijom Adams koja je tada bila članica popularne britanske pop-grupe Spice Girls.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

- Gledali smo ih na televiziji i David je vidio Victoriju i rekao 'Nju ću oženiti' - ispričao je u dokumentarcu jedan njegov tadašnji suigrač.

- Mislim, svi to govorimo, dečki to govore kada vide lijepe cure. Ali on je to zaista i učinio.

'Bio je kao ovisnik, sve se vrtjelo oko Victorije'

Sama Victorija ističe kroz cijeli dokumentarac kako zapravo nikada nije pratila nogomet, niti imala pretjerani interes za taj sport. Ali voljela je gledati Davida. A posebice je voljela, kako kaže, to što mu je obitelj bila jako bitna.

- Oboje dolazimo iz radničkih obitelji, oboje kao djeca nismo imali puno prijatelja. Našli smo se - rekla je.

Bili su tada među najpopularnijim ljudima u Velikoj Britaniji. Fotografi i medij pratili su svaki njihov korak pa je novopečeni par pokušao tajiti vezu. To nije potrajalo i ubrzo su počeli puniti naslovnice novina.

Foto: Tony Harris/PRESS ASSOCIATION

Dio dokumentarca govori i o odnosu između Victorije, Davida i Alexa Fergusona koji je tada vodio Manchester United. Fergusonu se, kao i Davidovoj majci, nije sviđala Victorija niti Davidova fascinacija njome.

- Znao bi otputovati na par sati samo kako bi s njome bio 20 minuta - kažu njegovi suigrači, a to je potvrdio i danas bračni par. Uz njegove treninge i njezine koncerte, nisu se mogli često viđati, što im je teško padalo.

- Bio je fokusiran samo na nju, kao ovisnik - rekla je njegova majka. Manjak fokusa prema igri zamjerao je i Ferguson. Kako su ispričali Beckhamovi suigrači iz Manchestera, Ferguson nije volio što je David uživao takvu popularnost te da je htio za sve igrače da se 'skrase' s nekom 'lokalnom djevojkom' i osnuju obitelj koja će ih držati na zemlji. To Posh Spice nije bila.

Foto: Martin Rickett

A nije ni on. Slava je donosila suradnje s brojnim brendovima, a David nikada nije krio kako je volio finu odjeću i dobro izgledati. Njegovi suigrači otkrili su kako je sav zarađeni novac trošio odmah.

- Jedan tjedan kupio bi hlače, drugi tjedan kapute... Kupio je skupi auto. Ali jednom mi je došao i rekao 'Kupio sam ovu jako skupu kemijsku'. Sve razumijem, lijepa odjeća, auti... Ali skupa kemijska?! Pa tko to radi? - otkrili su.

Vijest da je trudna rekla mu je večer prije velike utakmice

Njegov život se promijenio kada je dobio poziv da zaigra za nogometnu reprezentaciju Engleske. Victoria je otkrila u dokumentarcu kako je taman prije utakmice između Engleske i Argentine nazvala Davida i rekla mu veliku vijest - da je trudna s njihovim prvim djetetom.

- Bio je jako, jako sretan, oboje smo bili. Nisam dvojila ni sekunde trebam li mu reći ili ne - rekla je Victoria.

Nakon toga zbio se i nemili incident nakon kojeg je David postao najomraženija osoba u cijeloj Velikoj Britaniji. Udarac u nogu, crveni karton i isključenje s utakmice protiv Argentine. Engleska je izgubila, a David se vratio kući u potpuni kaos.

Foto: Marc Aspland/NEWS SYNDICATION

- Bio je jako depresivan tada. Potpuno slomljen, u dijelovima. Jako me boljelo vidjeti ga kako tako pati. I dan danas želim ubiti te ljude - ispričala je Victoria u dokumentarcu, osvrnuvši se na period nakon ispadanja Engleske sa Svjetskog prvenstva. Ispričala je kako je jako zamjerala tadašnjem izborniku koji ga je, kako kaže, razapeo pred medijima i javnosti.

'Još uvijek si zamjeram tu grešku'

- Svaki dan su me zlostavljali. Išao bih ulicom i svaki dan vidio ljude koji su pljuvali na mene, maltretirali me, prilazili su mi i govorili mi svakakve stvari... - prisjetio se David. Dodao je i kako si i dan danas ne može oprostiti taj gaf i da će ga pamtiti zauvijek.

- Imao je tek 23 godine. Još uvijek je bio dijete, zapravo - rekla je Victorija, a njegovi suigrači poručili su kako tada briga o mentalnom zdravlju nije bila tako prihvaćena kao danas te da je David sve to podnio stoički.

- Kao pravo dijete iz radničke obitelji. Pregrizao je to i išao dalje - poručili su.

Foto: Nick Potts

Par je proživljavao pravi javni linč mjesecima. Utjehu Davidu je pružio čovjek koji ga je, još kao dijete, uzeo pod svoje - Alex Ferguson.

- Nazvao me i pitao kako sam. Mislim da sam bio jako emotivan. Rekao sam da nisam dobro, a on mi je rekao da se ne brinem - ispričao je David te dodao kako su mu najveću podršku pružili njegovi suigrači na terenu.

Kroz težak period, kaže par, pomoglo im je što su se držali zajedno.

- Bili smo 'mi protiv njih' - rekla je Victoria, a David je istaknuo kako mu je jako pomogla podrška cijele njegove obitelji.

POGLEDAJTE DRUGU EPIZODU KUHARSKOG SERIJALA 'LEĐA O LEĐA':