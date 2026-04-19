Emotivni ToMa nakon koncerta u Tvornici: "Ispunjen sam što zaista danas živim svoje snove"

Tomislav Marić, svima poznatiji kao ToMa, u subotu navečer održao je jedan od svojih najvećih samostalnih koncerata. Pred prepunom Tvornicom kulture ToMa je izveo redom svoje hitove, ali je otpjevao i neočekivane obrade pjesama. Pjevač je predstavio drugi studijski album "Sudbine i priče nove", a još prije izlaska na pozornicu je komentirao kako mu je ovo najvažniji koncert u karijeri.

- Moram prije svega reći da sam izrazito ponosan, kako na sebe, tako i na cijeli tim ljudi koji su radili na ovom koncertu. I bend i tim iz menadžmenta, koji je stvarno dao sve od sebe da Tvornica kulture izgleda i zvuči kako treba, da svi oni koji su kupili karte i došli na koncert zaista uživaju. Nerealan mi je osjećaj da smo u svije godine skočili iz koncerta u Saxu u krcatu Tvornicu. Jedino što imam za reći je stvarno ogromno hvala svima koji prate to što radim u glazbi i koji slušaju moje pjesme. Drugi studijski album nekako obećava da je ovo samo početak jednog lijepog putovanja - komentirao je ToMa koji je i tijekom nastupa nekoliko puta zahvalio svima koji su došli. Među publikom našle su se i njegove kolege koje su ga došle podržati. U Tvornici su između ostalih bili Filip Rudan, Luka Nižetić, Nataša Janjić Medančić, Nela Đinđić i Mateo Pilat. ToMa je u razgovoru za 24sata komentirao i kakav mu je dojam koncerta te koji mu je trenutak bio najemotivniji.

Zagreb: ToMa održao koncert u Tvornici kulture | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Možda je sam kraj koncerta za mene bio najemotivniji. Odnosno to su bila dva trenutka. Jedan je kada smo brat i ja svirali na pozornici, a drugi su zadnje tri pjesme i njihov ubitačni spoj. To se vidjelo i na publici. Ja sam to osjetio u srcu, bio je to jako lijep trenutak i zapravo idealan način kako zaokružiti cijelu ovu priču. Drago mi je da su svi koji su došli na koncert dobili sve od mene. Već godinama kažem kako te pjesme nude emocije, a s druge strane mogu pomoći ljudima da filtriraju svoje osjećaje - priča nam ToMa te dodaje:

- Rekao sam "hvala" na koncertu milijardu puta i zaista to mislim. Ne ka klišej, nego zaista iskreno i otvoreno. Da nema moje publike, ne bih bio ovdje gdje jesam. Zaista mogu biti sretan i blagoslovljen. Ispunjen sam što zaista danas živim svoje snove - iskren je bio pjevač. Pripreme za koncert u Tvornici trajale su nekoliko mjeseci, a posljednjih mjesec i pol ToMa je sa svojim timom slagao repertoar. Filip Gjud bio je glazbeni producent koncerta i s njim je prolazio sve detalje.

- Stvarno se puno ljudi uključilo da bi sve zvučalo i izgledalo kako treba. Ponosan sam na ljude koji stoje iza mene i čuvaju mi leđa. To su brutalni instrumentalisti, vrhunski glazbenici i vrhunski ljudi i velika mi je čast što su uz mene - komentirao je. Otkrio je i kako su birali popis pjesama za koncert.

- Setlistu smo birali nakon što smo odsvirali cijeli novi album te smo prvo uvrstili najprepoznatljivije pjesme s tog i prvog albuma. Dodali smo neke meni izrazito drage pjesme kao što su one izvođača Justina Timberlakea, Bruna Marsa, Olivera Mandića i Justina Biebera. Drago mi je da smo moja publika i ja na istom nivou što se glazbe tiče te da se razumijemo - priča nam ToMa.

Istaknuo je kako će se nakon koncerta u Tvornici prvo dobro naspavati, a onda pripremati koncerte za ostatak godine.

- Ajmo to nazvati turnejom. Zapravo, prilikom da dođem do što više gradova u Hrvatskoj i da upoznam one koji možda još nisu imali priliku doći na moj koncert, a prate moju glazbu i karijeru te im se na taj način želim zahvaliti. Zagrebački koncert bismo trebali ponoviti i u Beogradu te se predstaviti i regionalnoj publici, što dosad nismo radili - zaključio je ToMa.