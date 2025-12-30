Endrina: Htjela bih otvorili svoj restoran, to mi je velika želja...

Endrina Muqaj pobjednica je MasterChefa 2025. godine. Za Večernji list je ispričala kako je njen put u showu bio 'intenzivan, zahtjevan i emotivan, ali izuzetno vrijedan'.

- Od samog početka sam sebi postavljala visoke standarde i često sam si znala zacrtati više nego što je realno moguće izvesti u zadanom vremenu. Upravo su mi ti trenuci bili najstresniji, kada sam imala jasnu viziju tanjura, ali sam se borila s vremenom i shvatila koliko je važno znati prilagoditi se uvjetima. S druge strane, najsretniji dio cijelog putovanja bila je sama prilika da budem dio ovog iskustva. MasterChef mi je omogućio da radim ono što volim, da se razvijam i da upoznam predivne ljude s kojima sam dijelila isto putovanje. Ta iskustva i ta poznanstva za mene su jednako vrijedna kao i sama pobjeda - rekla je.

Foto: NOVA TV

Što se tiče jela iz showa, najponosnija je na ona finalna jer se, kaže, na njima vidi koliko je kroz sezonu rasla i koliko je naučila.

- To su tanjuri koji najbolje predstavljaju moj razvoj. S druge strane, jelo koje bih svakako voljela ponoviti je hlap. Taj tanjur mi je ostao s gorkim okusom u ustima jer znam da sam mogla puno bolje. Danas bih mu pristupila potpuno drugačije, s više smirenosti i jasnije ideje - rekla je.

Foto: Nova TV

Ljubav prema kuhanju naslijedila je od majke i bake.

- Prva jela koja sam pripremala bila su jednostavna poput pure sa špekom, jaja, raznih jela na žlicu. To su jela uz koja sam odrasla i koja su me naučila osnovama kuhanja i poštovanja prema hrani - govori Endrina.

Foto: NOVA TV

Velika želja joj je i da pokrene vlastiti restoran.

- Otvaranje restorana je želja, ali bez žurbe. Želim da to, kada se dogodi, bude promišljen i održiv projekt. Koncept bi bio baziran na iskrenoj hrani, kvalitetnim namirnicama i jasnom identitetu, bez pretencioznosti - ispričala je pobjednica showa.