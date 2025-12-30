Obavijesti

Show

Komentari 1
POBJEDNICA MASTERCHEFA

Endrina: Htjela bih otvorili svoj restoran, to mi je velika želja...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Endrina: Htjela bih otvorili svoj restoran, to mi je velika želja...
4
Foto: NOVA TV

Ljubav prema kuhanju naslijedila je od majke i bake. Prva jela koja je pripremala bila su, kaže, jednostavna poput pure sa špekom, jaja, raznih jela na žlicu. To su jela uz koja je odrasla

Endrina Muqaj pobjednica je MasterChefa 2025. godine. Za Večernji list je ispričala kako je njen put u showu bio 'intenzivan, zahtjevan i emotivan, ali izuzetno vrijedan'.

- Od samog početka sam sebi postavljala visoke standarde i često sam si znala zacrtati više nego što je realno moguće izvesti u zadanom vremenu. Upravo su mi ti trenuci bili najstresniji, kada sam imala jasnu viziju tanjura, ali sam se borila s vremenom i shvatila koliko je važno znati prilagoditi se uvjetima. S druge strane, najsretniji dio cijelog putovanja bila je sama prilika da budem dio ovog iskustva. MasterChef mi je omogućio da radim ono što volim, da se razvijam i da upoznam predivne ljude s kojima sam dijelila isto putovanje. Ta iskustva i ta poznanstva za mene su jednako vrijedna kao i sama pobjeda - rekla je.

Foto: NOVA TV

Što se tiče jela iz showa, najponosnija je na ona finalna jer se, kaže, na njima vidi koliko je kroz sezonu rasla i koliko je naučila.

- To su tanjuri koji najbolje predstavljaju moj razvoj. S druge strane, jelo koje bih svakako voljela ponoviti je hlap. Taj tanjur mi je ostao s gorkim okusom u ustima jer znam da sam mogla puno bolje. Danas bih mu pristupila potpuno drugačije, s više smirenosti i jasnije ideje - rekla je.

Foto: Nova TV
PRESTIŽNA TITULA Endrina Muqaj je pobjednica MasterChefa: 'Ja sam dokaz da se isplati sanjati. Ponosna sam'
Endrina Muqaj je pobjednica MasterChefa: 'Ja sam dokaz da se isplati sanjati. Ponosna sam'

Ljubav prema kuhanju naslijedila je od majke i bake.

- Prva jela koja sam pripremala bila su jednostavna poput pure sa špekom, jaja, raznih jela na žlicu. To su jela uz koja sam odrasla i koja su me naučila osnovama kuhanja i poštovanja prema hrani - govori Endrina.

Foto: NOVA TV

Velika želja joj je i da pokrene vlastiti restoran.

- Otvaranje restorana je želja, ali bez žurbe. Želim da to, kada se dogodi, bude promišljen i održiv projekt. Koncept bi bio baziran na iskrenoj hrani, kvalitetnim namirnicama i jasnom identitetu, bez pretencioznosti - ispričala je pobjednica showa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Gdje za Novu godinu u Zagrebu? Cijena stola u narodnjačkom klubu jednaka prosječnoj plaći
VELIKI VODIČ

Gdje za Novu godinu u Zagrebu? Cijena stola u narodnjačkom klubu jednaka prosječnoj plaći

Za dnevni party s Aleksandrom Prijović VIP stol plaćali 700 eura • Za VIP stol u Mintu treba izdvojiti od 600 do 1200 eura • Besplatno možete na Dubiozu, grad časti s 118.000 eura
ANKETA Večeras je veliko finale MasterChefa: Tko je vaš favorit?
RECITE NAM

ANKETA Večeras je veliko finale MasterChefa: Tko je vaš favorit?

Nakon neizvjesnog polufinala, danas slijedi finalna emisija u kojoj ćemo napokon saznati tko je osvojio laskavu titulu. No zanima nas i vaše mišljenje, odnosno tko treba postati novi MasterChef
FOTO Ove golišave ljepotice su obilježile 2025. godinu: U seksi izdanjima otkrile guzu ili grudi
VRUĆA GALERIJA

FOTO Ove golišave ljepotice su obilježile 2025. godinu: U seksi izdanjima otkrile guzu ili grudi

Mnoge poznate dame na društvenim mrežama dijele fotografije koje golicaju maštu fanova, a svoje obline stavljaju u prvi plan. Ovo su dame koje su nas osvojile svojim adutima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025