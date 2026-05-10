Enis Bešlagić jedva je zadržao emocije nakon nastupa Davida Amara kao Halida Bešlića

Sve emocije oko Halida još uvijek su svježe za sve nas koji smo ga slušali i voljeli svim srcem kao i on nas. Iskreno sam se pitao kako ćeš to izvesti, ali tvoj nastup bio je tako pitom, nježan i emotivan. Uspio si prenijeti njegov glas, ali i njegovu mirnoću i jednostavnost koju je imao na sceni. Prijevod njegovog imena je 'vječan' i vjerujem da će on vječno ostati u našim srcima. Hvala ti što si nam prenio tu emociju, rekao je Enis Bešlagić nakon nastupa Davida Amara u desetoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV.

David je ove nedjelje utjelovio legendarnog Halida Bešlića i izveo njegovu pjesmu 'Romanija'. Pozornicu je ispunio emocijom i atmosferom po kojoj je Halid godinama prepoznatljiv, a svojom interpretacijom dirnuo je i žiri i publiku u studiju.

Foto: Luka Dubroja

- Ja sam večeras evo zaista ostao iznenađen i da ti se zahvalim što si na dostojanstven i predivan način oživio našeg Halida, makar na dvije minute - rekao je Mario Roth.

- Iz njegovih pjesama uvijek progovara duša, a danas je zbilja progovorila tvoja duša svom širinom... Ovo je bio baš dirljivi moment pun emocija i iskrene duše - rekla je Martina Stjepanović Meter.

- Lijepo, dirljivo i emotivno - komentirao je Goran Navojec.