David Amaro u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' izveo je emotivnu interpretaciju Halidove pjesme 'Romanija', a njegov nastup posebno je dirnuo Enisa
Enis Bešlagić jedva je zadržao emocije nakon nastupa Davida Amara kao Halida Bešlića
Sve emocije oko Halida još uvijek su svježe za sve nas koji smo ga slušali i voljeli svim srcem kao i on nas. Iskreno sam se pitao kako ćeš to izvesti, ali tvoj nastup bio je tako pitom, nježan i emotivan. Uspio si prenijeti njegov glas, ali i njegovu mirnoću i jednostavnost koju je imao na sceni. Prijevod njegovog imena je 'vječan' i vjerujem da će on vječno ostati u našim srcima. Hvala ti što si nam prenio tu emociju, rekao je Enis Bešlagić nakon nastupa Davida Amara u desetoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV.
David je ove nedjelje utjelovio legendarnog Halida Bešlića i izveo njegovu pjesmu 'Romanija'. Pozornicu je ispunio emocijom i atmosferom po kojoj je Halid godinama prepoznatljiv, a svojom interpretacijom dirnuo je i žiri i publiku u studiju.
- Ja sam večeras evo zaista ostao iznenađen i da ti se zahvalim što si na dostojanstven i predivan način oživio našeg Halida, makar na dvije minute - rekao je Mario Roth.
- Iz njegovih pjesama uvijek progovara duša, a danas je zbilja progovorila tvoja duša svom širinom... Ovo je bio baš dirljivi moment pun emocija i iskrene duše - rekla je Martina Stjepanović Meter.
- Lijepo, dirljivo i emotivno - komentirao je Goran Navojec.
