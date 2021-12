Posao je glumca Enisa Bešlagića (46) iz rodne Bosne i Hercegovine u nazad nekoliko godina odveo u Hrvatsku. Tamo ostvaruje brojne televizijske angažmane, dok rodnu grudu posjeti tijekom rijetkih trenutaka odmora.

POGLEDAJTE VIDEO:

U četvrtak se obožavateljima javio iz Tešnja s fotografijom, a u komentarima su se javili i neki koji su ga upitali zbog čega radi u Hrvatskoj, a ne upravo u BiH.

- Radim u Hrvatskoj jer me u Bosni ne zovu baš, kao i mnogi gastarbajteri po svijetu što rade. Zato svaki dinar pošteno zaradim i ne kradem kao neki veliki domoljubi. Domovina je jedna, a to ne znači ako snimaš van nje da ne pripadaš istoj. Po tome bi sportaši trebali igrati samo za BiH klubove. Ali mene baš i nešto ne zovu u reprezentaciju BiH kad se dijele uloge, a i ne treba - napisao je i dodao:

- Tamo gdje me poštuju sa svim onim što ja jesam, onda dajem i ja ljubav i svoju zahvalnost. Puno šire gledam na to i nikada nisam želio biti niti kantonalni niti federalni glumac. Onaj koji krade svoju domovinu je izdajica, a ne onaj koji poštenim radom pokazuje ljubav.

Mnogi drugi su se potom javili u komentarima, a većina ih je podržala upravo Bešlagića. On je istaknuo da se ne smatra 'izdajicom domovine' kako su ga i prozvali.

- Ako čovjek nema posla u svojoj državi i radi negdje drugdje, jel to izdaja domovina? Nije ograničenje rada izdaja, ako trgovci svoje proizvode plasiraju na razna tržišta, to ne znači da je super da samo prodaju u BiH. Ako glumci glume u regiji to je dobro i to je na ponos. Jer i kad Džeko igra za Inter, a ne za Želju, ne znači da nije patriot, vjerujem ja prijatelju u tvoju dobronamjernost, ali ovo inače pišem da znaš da ovdje mnogi ne mogu naći posao zbog lopovluka i korupcije pa odlaze vani raditi. Jer se ne gleda kvaliteta nego politička podobnost i rodbinske veze. A nadam se da sam o tome ja dao i svoj jasan stav i platio dobru cijenu pa me zato u BiH i izbjegavaju. Ali ja tu živim i to je moja BiH, koliko i nečija druga. Ni više, a ni manje. Živ mi bio - zaključio je za kraj Enis Bešlagić.