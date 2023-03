Eric Prydz na čelu popisa novih izvođača EXIT festivala. Tu su i Nina Kraviz, CamelPhat, Lens...

Exitova 'mts Dance' Arena više od dvadeset godina okuplja velika imena elektronske glazbe iz cijelog svijeta. Stigao je i popis novih izvođača EXIT festivala među kojima su Nina Kraviz, Amelie Lens (32), Michael Bibi i Mind Against. Ovog ljeta publika će ipak jedva čekati nastup Erica Prdzya (46), na kojeg se čekalo čitavo desteljeće.

Upravo on je na čelu liste imena koje će zauzeti pozornicu Petrovaradinsku tvrđavu u Novom Sadu početkom sprnja. Među ostalima se ističu: Indira Paganotto, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Agents Of Time live, Vintage Culture, Layla Benitez.

Predvodeći domaće izvođače na pozornicu će stati Marko Nastić, koji ove godine obilježava 25 godina rada, zatim Tijana T, Space Motion, Coeus i Kristijan Molnar.

Svježa struja stiže i na obližnju, sestrinsku pozornicu NSNS, čije glavne adute čine Ben UFO, Avalon Emerson, Patrick Mason, Carlita, Shimza, Desiree, Partiboi 69, X- Coast i Cici. Inače, prvi dan 'mts Dance' Arene u potpunosti će biti prepušten samo ženama čiju postavu čine Kraviz, Lens, Paganotto, Tijana i Mija.

Završni set ovog će ljeta, uz veliko uzbuđenje, biti prepušten house kolektivu Keinemusik, koji će nakon zatvaranja službenog programa nastupiti i na afterpartiju, a sve zajedno u trajanju od najmanje šest sati.

- Ostat ćemo do utorka – bio je jedan od komentara na društvenim mrežama, a sami festival počinje u četvrtak, šestog srpnja i završit će u nedjelju, 9.srpnja.

Drugi dan festivala, točnije sedmog srpnja na Tvrđavu stiže Eric Prydz, progressive house maestro kojeg domaća publika željno iščekuje. Poznat je po svojim hitovima 'Call On Me', 'Pjanoo' i Proper Education'.

Val novih imena zaokružuje ovogodišnji elektronski program Exita i pridružuje se nizu ranije potvrđenih artista koji stižu u Novi Sad, kao što su The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Alesso, Viagra Boys, Chase & Status, Claptone, SOFI TUKKER, Dimitri Vegas & Like Mike, LF System i mnogi drugi.

