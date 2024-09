Eric Roberts se ispričao sestri Juliji Roberts: 'Donijela si pravu odluku. Bilo je glupo to reći...'

Holivudski glumac Eric Roberts (68) raspisao se o usponima i padovima u memoarima ''Runaway Train: Or the Story of My Life So Far'', a posebno se dotaknuo odnosa s mlađom sestrom, Oskarovkom Julijom Roberts.

Eric se kao mladi glumac borio s raznim ovisnostima, zbog kojih je izgubio skrbništvo nad kćeri, glumicom Emmom Roberts, ali i narušio odnos sa sestrom.

Kako je jednom šaljivo objasnio u emisiji ''The Late night with David Letterman'':

- Rastao sam se i cijela moja obitelj je stala na stranu bivše žene.

Kasnije je u intervju za Vanity Fair 2018. govorio o otuđenosti od obitelji.

- Da nije bilo mene, ne bi bilo Julije Roberts i Emme Roberts kao slavnih osoba, kao glumica, i jako sam ponosan na to - rekao je tada za Vanity Fair.

Roberts se u memoarima osvrnuo na taj komentar te uputio javnu ispriku sestri.

- Nadam se da će Julia prihvatiti ovu javnu ispriku. Bilo je to glupo reći - napisao je Roberts.

Dodao je da je njegova borba s drogama izravno utjecala na njegov odnos i s drugom sestrom Lisom Roberts Gillan.

- Ne bih se iznenadio da su patili od PTSP-a kad je bilo opasno biti u mojoj blizini.Lisa i Julia trebale su ljubav i zaštitu - umjesto toga dobile su strah i neizvjesnost."

Osim zategnutog odnosa sa sestrama, Eric je napisao da je "najveća posljedica" njegove ovisnosti "gubitak Emme".

S bivšom suprugom Kelly Cunningham rastao se dok je Emma bila beba. Julia Roberts je podržala Kelly u njezinoj borbi za skrbništvo Emme. Iako glumac ne ulazi u detalje o situaciji u svojoj knjizi, piše da je Julia u to vrijeme donijela pravu odluku.

- Pretpostavljam da ću do kraja života ostati Julijin brat i otac Emme Roberts - zaključio je Eric.