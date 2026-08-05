Nekadašnji miljenik žena i natjecatelj Big Brothera, Ervin Mujaković, sada ima impresivnih 180 kilograma i nikad bolju formu. Otkrio nam je gdje se nalazi, kako trenira i što jede...
Ervin iz Big Brothera sada ima 180 kg: 'Nitko na Balkanu ne izgleda kao ja, stranci me hvale'
Sada imam 180 kg, cilj mi je bio dostići ogroman izgled i trening kakav rijetko tko može pratiti na određenim spravama enormno velike kilaže, govori nam Ervin Mujaković (33), koji se proslavio u regionalnom 'Big Brotheru'. No malo tko bi ga prepoznao iz tih vremena, kada je imao znatno manje kilograma.
- Prije sam imao nekih 110 kg i bio potpuno izdefiniran i tu sam formu održavao konstantno što je prezahtjevno, bila je zaista jedna od najboljih formi na ovim prostorima - prisjeća se Ervin, a osvrnuo se i na komentare ljudi na njegovu promjenu.
- Sada ljudi svašta komentiraju, a ja samo uvažavam i mjerodavna su mi mišljenja od onih koji su napravili formu kakvu sam ja imao, a takvih je baš malo. Ono što sam ja napravio nije nitko na Balkanu. Pokazao sam kako iz jednog stanja prijeći u drugo stanje koje je impresivno jer sa ovolikom kilažom nitko na Balkanu ne izgleda ovako - objašnjava nam dok sa zaručnicom odmara na Cipru.
- Trenutno ljetujem na Cipru, odmaram s djevojkom. Obožavam more, sunce, ujutro lagani trening pa preko dana plaža, bazen... A navečer večera, neka lagana muzika... - opisuje nam svoj odmor, na kojem također prati svoj plan prehrane.
- Uvijek imam all inclusive paket, tako da ima svega, jedem nekada više nego kad sam kući - iskreno nam govori.
Sada Ervin dnevno unese oko 6000kcal.
- Ujutru jedem jaja i žitarice, preko dana uglavnom meso, piletina, roast beef, riba sa puno riže ili krumpira. Navečer pretežno sir, skuta, i slatkiši koji se ubrajaju u te kalorije - navodi nam Ervin svoj prosječan jelovnik.
Otkriva nam i kako ljudi reagiraju kada ga ugledaju.
- Na svakom putovanju sve su stranci i doslovno u svakom resortu u kojem sam bio ljudi prilaze, slikaju se, pohvale izgled... To imponira i znak je da ono što radim zaista vrijedi - zadovoljno nam govori.
Prisjeća se kako je uopće došlo do tako nagle promjene, od Ervina iz Big Brothera za kojim su uzdisale brojne žene, do Ervina od 180 kilograma.
- Ja sam imao pretešku povredu, diskus herniju, gdje sam bio nepokretan, ležao sam u krevetu u bolnici, poslije i kod kuće. Postepeno sam se oporavljao, nisam nikako mogao trenirati i tu sam od nepokretnosti dobio kilograme. Poslije dvije godine sam krenuo sa laganim treninzima i postepeno pojačavao, a danas sam na nivou koji rijetko tko na Balkanu može pratiti što se tiče treninga i kilaže. Prezadovoljan sam što sam napravio, jer sam od potpune nepokretnosti za samo dvije godine stigao do ovoga, to je impresivno i vrijedno velikog poštovanja - ističe Ervin koji je prije nekoliko mjeseci zaprosio svoju djevojku, inače misicu iz Slovenije.
- Nakon ljeta planiramo vjenčanje - kratko nam je rekao za kraj, ne otkrivajući previše detalja.
No ranije je za 24sata rekao kako od početka znaju da ne žele veliko slavlje ni stotine uzvanika. Umjesto toga priželjkuju intimnu ceremoniju u krugu obitelji i najbližih prijatelja, a o svim detaljima odlučuju zajedno. Na popisu su im Grčka, Malta, Španjolska i Italija. Osim o vjenčanju i novim putovanjima, Ervin sve ozbiljnije razmišlja o novim televizijskim izazovima. Volio bi se okušati u 'Survivoru' ili 'Exatlonu'.
- Bio bih jedini čovjek s Balkana koji je sudjelovao u četiri različita reality formata - kaže Ervin, koji priznaje i da bi se jednog dana volio okušati u nekom kvalitetnom filmu.
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