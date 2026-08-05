Ervin iz Big Brothera sada ima 180 kg: 'Nitko na Balkanu ne izgleda kao ja, stranci me hvale'

Sada imam 180 kg, cilj mi je bio dostići ogroman izgled i trening kakav rijetko tko može pratiti na određenim spravama enormno velike kilaže, govori nam Ervin Mujaković (33), koji se proslavio u regionalnom 'Big Brotheru'. No malo tko bi ga prepoznao iz tih vremena, kada je imao znatno manje kilograma.

- Prije sam imao nekih 110 kg i bio potpuno izdefiniran i tu sam formu održavao konstantno što je prezahtjevno, bila je zaista jedna od najboljih formi na ovim prostorima - prisjeća se Ervin, a osvrnuo se i na komentare ljudi na njegovu promjenu.

Foto: Instagram

- Sada ljudi svašta komentiraju, a ja samo uvažavam i mjerodavna su mi mišljenja od onih koji su napravili formu kakvu sam ja imao, a takvih je baš malo. Ono što sam ja napravio nije nitko na Balkanu. Pokazao sam kako iz jednog stanja prijeći u drugo stanje koje je impresivno jer sa ovolikom kilažom nitko na Balkanu ne izgleda ovako - objašnjava nam dok sa zaručnicom odmara na Cipru.

- Trenutno ljetujem na Cipru, odmaram s djevojkom. Obožavam more, sunce, ujutro lagani trening pa preko dana plaža, bazen... A navečer večera, neka lagana muzika... - opisuje nam svoj odmor, na kojem također prati svoj plan prehrane.

- Uvijek imam all inclusive paket, tako da ima svega, jedem nekada više nego kad sam kući - iskreno nam govori.

Foto: Privani album

Sada Ervin dnevno unese oko 6000kcal.

- Ujutru jedem jaja i žitarice, preko dana uglavnom meso, piletina, roast beef, riba sa puno riže ili krumpira. Navečer pretežno sir, skuta, i slatkiši koji se ubrajaju u te kalorije - navodi nam Ervin svoj prosječan jelovnik.

Otkriva nam i kako ljudi reagiraju kada ga ugledaju.

- Na svakom putovanju sve su stranci i doslovno u svakom resortu u kojem sam bio ljudi prilaze, slikaju se, pohvale izgled... To imponira i znak je da ono što radim zaista vrijedi - zadovoljno nam govori.

Prisjeća se kako je uopće došlo do tako nagle promjene, od Ervina iz Big Brothera za kojim su uzdisale brojne žene, do Ervina od 180 kilograma.

Foto: Privani album

- Ja sam imao pretešku povredu, diskus herniju, gdje sam bio nepokretan, ležao sam u krevetu u bolnici, poslije i kod kuće. Postepeno sam se oporavljao, nisam nikako mogao trenirati i tu sam od nepokretnosti dobio kilograme. Poslije dvije godine sam krenuo sa laganim treninzima i postepeno pojačavao, a danas sam na nivou koji rijetko tko na Balkanu može pratiti što se tiče treninga i kilaže. Prezadovoljan sam što sam napravio, jer sam od potpune nepokretnosti za samo dvije godine stigao do ovoga, to je impresivno i vrijedno velikog poštovanja - ističe Ervin koji je prije nekoliko mjeseci zaprosio svoju djevojku, inače misicu iz Slovenije.

- Nakon ljeta planiramo vjenčanje - kratko nam je rekao za kraj, ne otkrivajući previše detalja.

Foto: Privani album

No ranije je za 24sata rekao kako od početka znaju da ne žele veliko slavlje ni stotine uzvanika. Umjesto toga priželjkuju intimnu ceremoniju u krugu obitelji i najbližih prijatelja, a o svim detaljima odlučuju zajedno. Na popisu su im Grčka, Malta, Španjolska i Italija. Osim o vjenčanju i novim putovanjima, Ervin sve ozbiljnije razmišlja o novim televizijskim izazovima. Volio bi se okušati u 'Survivoru' ili 'Exatlonu'.

- Bio bih jedini čovjek s Balkana koji je sudjelovao u četiri različita reality formata - kaže Ervin, koji priznaje i da bi se jednog dana volio okušati u nekom kvalitetnom filmu.