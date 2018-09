Estradni baby boom: Jesen u znaku pelena, duda i gugutanja

Nives Ivanišević (36) i bivši tenisač Goran Ivanišević (46) nedavno su dobili sina. Radijska voditeljica je istaknula kako okreće novu stranicu u životu i sad vodi život jedne mame. Dječaku su dali ime Oliver, a Nives je nakon porođaja na društvenoj mreži objavila stih Nene Belana “Lipi moj živote, srce mi se smije”.

Pokojni pjevač je u rujnu trebao postao šesti put djed i tome se neizmjerno veselio. Oliverova snaha Karmen rodila je malenog Marka u splitskoj bolnici početkom rujna. I vizažistica Simona Mijoković (33) nedavno je postala mama treći put.

Foto: privatni album

- Ne postoji dan da ne kažem: ‘Isuse, hvala ti za moju obitelj’. Sada nas je petero - poručila je Simona, kojoj je u životu najvažnija vjera. Ljetnu bebicu je dobio i glumac Filip Juričić (37), a dječaku je dao ime Lav.

Foto: privatni album

- Horoskop mu je takav, a i znači ljubav na engleskom. Ma ni onaj Lav Tolstoj nije zanemariv - našalila se njegova zaručnica Nika Dogan (27).

Foto: privatni album

Glumica Jelena Perčin (37) i njezin partner Momčilo Otašević (28) također su dočekali u kolovozu prvo zajedničko dijete, kćer Mašu. Novopečeni očevi Otašević i Juričić trenutačno glume u seriji “Na granici” pa balansiraju između snimanja i brige o bebicama.

- Snalazim se kao otac. Naspavan sam, neću se žaliti. Idem čak i do Crne Gore na predstave. Sve stižem - kaže Momčilo, koji je zaključio da je bolje da prepusti supruzi brigu oko robe i pelena jer njoj to ide puno galantnije dok on uskoči oko drugih stvari.

Foto: privatni album

- Uživam u svemu. Nekad dođem doma i ide mi na živce što toliko spava, pa dođe mi da ga probudim. Baš sve ide super, da pokucam u drvo, i nadam se da će se tako i nastaviti - ispričao je njegov kolega Juričić. Glumac kaže kako je najvažnije biti brz i dobro se pripremiti te držati podalje od djeteta sve što se može proliti.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Svi beba rekviziti su dobrodošli. Samo pjevaj, gugutaj i radi čudne face! - ispričao je Filip kroz smijeh.