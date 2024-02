ET o nastupu na Dori: 'Napravit ćemo malu Ultru u tri minute'

Zagrebački glazbeni dance sastav Electro Team, poznatiji kao ET, osnovan je davne 1987. godine. Od tada se mnogo toga na glazbenoj sceni promijenilo. Najbolje nam je to objasnila mlada glazbenica, članica ET-a Meri Andraković (23).

- Vremena se mijenjaju, publika se brzo zasiti nečega što bi prije bio 'pravilan kod' za dobru pjesmu i pravi put za izvođača. Mislim da je samim time izvođačima teže jer im je dana prilika za napraviti što god požele - mijenjati žanrove što ne mora uvijek ispasti dobro kako to inače i biva s eksperimentiranjem u glazbi - priča nam Meri, koja se ET-u pridružila krajem 2023. godine.

- Previše smo pod pritiskom da uvijek nešto mora biti novo ili drugačije umjesto da se širi glazbeni opus izvođača u pravcu za kojeg osjeća da je njegov personalni u kojem se dobro osjeća - ističe glazbenica.

Do prijave na Doru došlo je spontano

Uz kolegu Adonisa Ćulibrka Boytronica (53), koji je osnovao ET, nastupat će na Dori s pjesmom 'Pametnom dosta', kojom su već oduševili obožavatelje.

- Pjesma mi je sjela na prvo slušanje. Tipična ET-evska himna u dobrom dance štihu. Kako bi rekao Boytronic: 'Kada čuješ pjesmu prvi put, htio ne htio, mora ti poskakivati noga u ritmu' - govori nam Meri.

Boytronic smatra kako je od publike koja sluša i prati ET bilo za očekivati da će im se pjesma svidjeti.

- Važno je znati tko je tvoja publika i kome se obraćaš. Ne možeš se svakome svidjeti - ističe glazbenik.

Od nastupa, kaže nam Meri, možemo očekivati puno plesa i dobre energije.

- Napravit ćemo malu Ultru u tri minute. Imamo iznimno dinamičan light show koji će se savršeno uklopiti u koreografiju i u samu pjesmu - kaže.

Prijava na Doru došla je spontano. U trenutku kada su se vozili na koncert, palo im je napamet napraviti novu pjesmu, a to su i učinili.

- Odlučili smo doslovno iskoristiti Doru kao odskočnu dasku za predstavljanje novog singla i Meri kao pjevačice jer je ET 'hibernirao' sedam godina. U Hrvatskoj zaista ne postoji show koji donese toliki publicitet izvođaču, a i tehnički uvjeti HTV produkcije su na svjetskoj razini. To je jedini razlog i tu smo skroz iskreni. Niti u jednom trenutku nam se nije motala mogućnost pobijede jer sam ja nakon 36 godina karijere vrlo realan i znam da je to nemoguće - iskreno govori Boytronic.

Kultni ET osnovao je prije 36 godina i u tim je godinama prošao 'mukotrpnu uzlaznu putanju od demo banda do mega uspješnog branda'. Ono što je jedan od recepata za dugovječnost, govori, jest dosljednost svojem zvuku, biti prepoznatljiv i shvatiti da svaka karijera ima uspone i padove.

- Sve je brže danas, svi žele uspjeh preko noći, više se bave društvenim mrežama nego krajnjim ciljem, a to je ciljana publika, njegovanje svog glazbenog stila te onim najvažnijim - kvalitetnom pjesmom! Danas mnogi pjevaju bilo što samo da bude 'trendy' i neka donese neke lajkove, hrpa selfija i poneki nastup. Tu je početak kraja. Što dođe preko noći i nestane preko noći. Vremena se mijenjaju, ali neka pravila ovog showbiz posla ne! Čvrsta karijera se mora temeljiti na pjesmama koje su hitovi bez obzira na žanr. To je jedan od ključnih 'detalja' za dugovječnost ET-a i mnogih drugih hrvatskih dugovječnih izvođača - naglašava Boytronic.

ET ga je izmorio

Ono što cijeni kod svoje kolegice jest što daje novu energiju ET-u zbog čega ga veseli raditi na novim pjesmama.

- Jako je predana svakom detalju i teži ka savršenstvu što je preslika mene jer kada se radi, radi se. Ima puno svježih ideja s obzirom na to da je 'generacija Z' pa se tu odlično nadopunjujemo. Dobro je imati nekoga tko je pun elana što meni daje vjetar u leđa. Iskreno, izmorio sam se s ET-om. Toliko godina na turnejama, milijuni kilometara i ne znam ni sam koliko koncerata. Meri daje neku novu energiju pa me sada veseli raditi na novim pjesmama. Ono što je meni super jest da pored sebe u bendu imam jednu akademsku umjetničku dušu s kojom mogu zaista pričati o svemu. Od glazbe 70-ih i 80-ih (jer zna sav taj opus što je ravno čudu za današnje generacije!) do ozbiljne kinematografije. I da, meni dosta važno, kuži tip humora kojem se i ja smijem, dakle na istoj frekvenciji smo - zaključuje Boytronic.

A ono što Meri najviše cijeni kod svog kolege jest njegova iskrenost, humor i perfekcionizam.

- Veliki je perfekcionist u poslu i pri radu isto kao i ja, pa smo na tom početnom temelju shvatili da jako dobro funkcioniramo kao tim. Osoba u koju se možeš pouzdati, veliki profesionalac u svom poslu kojeg i dan danas radi s osmijehom jer to zaista voli i želi. Uvijek je iskren, to možda najviše cijenim kod njega. Sličan smisao za humor i naravno, volontiranje u skloništu sa psima kojima posvećuje puno pažnje i brige - kaže Meri.

Osim glazbe, uživaju u raznim hobijima

Očekivanja u vezi Dore su im različita.

- Samo da sve prođe kako smo zamislili, da nam ne padne neka skela na glavu i mi ćemo biti zadovoljni. Dat ćemo sve od sebe da napravimo veliki 'comeback' grupe ove godine i nadamo se da će publika to dobro prihvatiti - kaže Meri, dok Boytronic ima skromnija očekivanja.

- U ovom trenutku ćemo biti presretni da uopće uđemo u finale - iskreno priznanje.

Osim toga što se bavi glazbom, Meri je i akademska glumica i lutkarica, a u slobodno vrijeme trči i provodi puno vremena u prirodi.

- To mi je nekakav bijeg i lijek za dušu. Volim mir, a to nam je nekada svima potrebno ako stalno radimo s ljudima i za ljude - kaže ona.

Boytronic se više od 25 godina profesionalno bavi fotografijom, od čega i zarađuje. To ga, kaže, potpuno opušta.

- Ipak, više od toga najveća sreća i zadovoljstvo mi je rad sa psima u velikogoričkom skloništu gdje volontiram posljednje tri godine. Psi su me doslovno spasili i ja sada spašavam njih. To mi je strast i najveći lijek za dušu. U skloništu sam sretniji nego na pozornici - zaključuje Boytronic.