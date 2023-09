Prošlo je 30 godina od snimanja spota 'Tek je 12 sati': 'Hrpa ljudi je došla, jako smo se iznenadili'

Krenuli smo u to snimanje megalomanski. Pjesma je već postala hit, željeli smo snimiti ozbiljan spot. No nismo očekivali da će to baš tako ispasti, rekao nam je Boytronic prisjećajući se snimanja spota za pjesmu ET-ja 'Tek je 12 sati'. Uz njega, za spot je zaslužan redatelj Denis Wohlfart. Sljedećeg tjedna, točnije 6. rujna, bit će 30 godina od snimanja spota u produkciji koja je na ovim prostorima do tada izgledala kao znanstvena fantastika. No pjesma je tad u regiji već bila veliki hit, spot ju je morao 'pratiti'.