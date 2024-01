ET odlazi na Doru s posebnim asom u rukavu: 'Snimala je s Arianom Grande, Ritom Orom...'

Grupa ET još prije nekoliko mjeseci vratila se na glazbenu scenu s novom pjevačicom, Meri Andraković (23), a uskoro odlaze na Doru s pjesmom 'Pametnom dosta'. Na pozornici će im se pridružiti i plesačica Petra Hajduk koja je surađivala sa svjetskim zvijezdama, prenosi IN Magazin.

Slavonka Meri još prošle godine bila je jedna od favorita na Dori, a sad se vraća kao pjevačica kultnog benda.

- Navečer ja sjedim, zove mene Boris. Kaže mi imam ti jednu ponudu koju ti sigurno nećeš odbiti. Kaže mi, jel bi ti htjela biti nova pjevačica ET. Ja onako nemoj me zezat. Šta je ovo, jel vi mene sprdate, zezate?! - prisjetila se Meri poziva da pjeva u grupi ET.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na Doru stižu s pjesmom 'Pametnom dosta', a kažu kako pjesma uopće nije bila namijenjena njima. Iako nisu otkrili kojoj pjevačici je trebala dopasti pjesma, otkrili su kako će im se na pozornici pridružiti poseban gost.

- Dolazi ekskluzivno za ET, za spot i za Doru, to je Petra Hajduk koja je plesala za neke od najvećih pop zvijezda. Snimala je nedavno sad s Arianom Grande, plesala je za Ritu Oru. Koliko ta žena energično i dobro pleše, mislim da ćemo imati postavu za Doru koja će stvarno biti ubitačan tim - rekli su Meri i Boytronic.