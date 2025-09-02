Ethan Hawke o razvodu s Umom Thurman: 'Bilo ponižavajuće'

Ethan Hawke (54) otvoreno je progovorio o svom razvodu s Umom Thurman (55). Američki filmski glumac se u intervjuu za britanski časopis GQ prisjetio kako je izgledalo suočiti se s medijskim pritiskom 2004. godine, kada je njegov brak došao kraju.

- Gotovo je ponižavajuće čak i kada govore pozitivne stvari - rekao je glumac.

Glumac je otkrio i zašto se, prema njegovom mišljenju, kolege često zaljubljuju na setu:

- Postoji određena intimnost u poslu koji radimo. Maštovita intimnost. To je takav vrhunac. Osjeća se opasno i uzbudljivo. To podiže temperaturu u vašem životu. Može biti kao da se zaljubite u ljetnom kampu. Nema nikakve veze sa svakodnevicom stvarnog života. To je opasnost - rekao je Ethan.

Foto: Tijana Martin/PRESS ASSOCIATION

Inače, Hawke i Thurman u bračnu luku uplovili su 1998. godine. U braku su dobili dvoje djece, kćer Mayu Hawke (27), zvijezdu serije 'Stranger Things', i sina Levona (23). No, već 2005. Uma je podnijela zahtjev za razvod nakon što su krenule glasine da ju je suprug varao s dadiljom Ryanom Shawhughes. Iako je Hawke to tada negirao, ubrzo nakon rastave započeo je vezu upravo s Ryanom, s kojom se vjenčao 2008. godine. Zajedno imaju dvije kćeri, Clementine (17) i Indianu (14).

Unatoč teškom razvodu, Uma Thurman, nikada nije loše govorila o bivšem suprugu.

​ - Ne mogu sudjelovati ni u čemu što bi kritiziralo oca moje djece. Samo trebam održati mir - rekla je tada Thurman za Parade.

Foto: Kylie Cooper/REUTERS

N akon razvoda, slavna glumica bila je u vezi s financijašem Arpadom Bussonom, s kojim je dobila kćer Lunu 2012. godine. Zaručili su se, ali vezu su prekinuli 2014. godine. Posljednjih godina povezivali su je s medijskim menadžerom Justinom Bieberom Smithom i arhitektom Peterom Sabbathom.