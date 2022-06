Eva Mendes o filmu 'Barbie': 'Molila sam Ryana Goslinga da mi donese Kenovo donje rublje'

U filmskoj industriji nije toliko rijetko da glumci sa filmskog seta ponesu neki od rekvizita kao uspomenu pa je tako i glumica Eva Mendes (48) tražila supruga Ryana Goslinga (41) da joj donese nešto s filma na kojem trenutno radi.

Naime, Eva je Ryana tražila da joj sa snimanja donese donje rublje koje nosi u ulozi Kena. Nedavno su objavljene prve fotografije sa snimanja filma 'Barbie' i obožavatelji su oduševljeni dosadašnjim kostimima za film. Na fotografiji možemo vidjeti Ryana, odnosno Kena, preplanulog tena s mišićavim torzom i platinastom kosom. Odjeven je u svijetle traperice i traper prsluk iste nijanse, a ispod napetih trbušnih mišića viri rub donjeg rublja na kojima piše 'Ken'.

- Zapravo imam to donje rublje - Kenovo donje rublje. Tražila sam to. Rekla sam mu 'Molim te samo mi donesi doma Kenovo donje rublje. To je sve što želim' - rekla je za E! News.

Osim što je dobila ono što je i tražila izjavila je da je taj filmski projekt njezin 'tinejdžerski san'.

- To je tako smiješno jer kao da glumi lika. Ne glumi pravu osobu nego lutku - dodala je.

Mendes je bila uzbuđena oko nove uloge svojeg supruga od početka, čim su prve fotografije izašle ponosno je objavila vijesti na društvenim mrežama.

- Toliko je*eno smiješno. Toliko je*eno dobro. Toliko sam uzbuđena za sve da vidite ovo - napisala je Eva uz sliku i dodala hešteg 'to je moj ken'.

