Eva Mendes već je deset godina na pauzi od glume, a sada kaže: Ako bude dobrih uloga, tu sam!

Američka glumica Eva Mendes (50) progovorila je o svom povratku filmskoj industriji nakon duge desetogodišnje pauze od Hollywooda. Glumica je u braku s Ryanom Goslingom od 2011. godine, a zajedno su dobili i dvije kćeri.

DPA/Pixsell | Foto: DPA/Pixsell

Posljednji Evin film bio je 'Lost River', a to je Goslingov redateljski debi. Glumica je proteklo desetljeće posvetila se svojoj djeci, navodi Unilad.

S obzirom na njenu dugu pauzu od glume, mnogi su se zapitali hoće li se Eva Mendes vratiti glumi. Tijekom karijere glumila je u brojnim poznatim filmovima kao što su '2 Fast 2 Furious', 'The Other Guys', 'Ghost Rider' i 'Hitch'.

Pedesetogodišnja glumica nedavno se pojavila u emisiji 'Good Morning America' kako bi promovirala svoju novu knjigu za djecu. Tada je voditelj George Stephanopoulos upitao planira li se vratiti glumi.

Evas Mendes celebrates launch of upcoming New York & Company Collection - New York | Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

- Ne znam - kratko je rekla pa dodala:

- Ako se pojave zanimljive uloge. Otišla sam u vrijeme kada sam, prije 10 godina, osjećala kao da sam to već postigla, znate, radila sam s Ryanom Goslingom. On je najbolji.

Osim u filmu 'Lost River', Mendes i Gosling pojavili su se u filmu 'The Place Beyond The Pines' iz 2011. godine, a mnogi vjeruju da je njihova romansa tada započela. Mendes je ranije rekla da joj je odlazak iz Hollywooda bila laka odluka te da je samo htjela odgajati svoje kćeri, Esmeraldu (10) i Amadu (8).

Iako je Gosling nastavio glumiti tijekom godina, uzeo je četverogodišnju pauzu od filmske industrije nakon rođenja njihove mlađe kćeri kako bi proveo više vremena s obitelji.