Fanovi su šokirani izgledom Eve Mendes: 'Što je uradila s licem?'

Glumica Eva Mendes (50) se u posljednje vrijeme rijetko pojavljuje u javnosti, no sada je podijelila jedan video na društvenim mrežama koji je izazvao niz komentara na račun njezina izgleda. Glumica je podijelila isječak intervjua u kojem je progovorila o odnosu sa suprugom, glumcem Ryanom Goslingom (43) te odluci da uzme pauze od glume nakon rođenja kćeri.

Međutim, ono što je privuklo najviše pažnje bilo je njezino lice, koje je, sudeći po njezinim pratiteljima, izgledalo vidno drugačije. Mnogi pratitelji su posumnjali da je glumica pretjerala s filerima, a osobito na obrazima.

'Eva, filer na obrazima je stvarno bio loša ideja', 'Gledam li uopće u istu osobu ili postoji neka nova Eva Mendes?', 'Što je uradila sa svojim licem?, nizali su se komentari.

Inače, Eva i Ryan su se upoznali na snimanju filma 'The Place Beyond the Pines' 2011. godine. Imaju dvije kćeri; Esmeraldu (9) i Amadu (7).