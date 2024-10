Eva Mendes zabranila kćerima pametne telefone: Evo i zašto

Glumica Eva Mendes (50) ima stroga pravila za kćeri Esmeraldu (10) i Amadu (8) koje ima sa suprugom, također slavnim glumcem, Ryanom Goslingom. Djevojčice se školuju kod kuće, a ne smiju imati pametne telefone niti profile na društvenim mrežama.

- Da dajem svojoj djeci internet u smislu: 'Evo, potraži nešto', bi bilo isto kao da im kažem: 'Odi se prošetati ulicom usred noći, bit će sve u redu' - objasnila je Mendes u intervjuu za Sunday Times, prenosi Page Six.

- Znam da to zvuči ekstremno, ali tako se osjećam - dodala je.

Foto: Zohra Bensemra

U intervjuu je pričala detaljno o tome kako ona i Gosling odgajaju svoje kćeri. Kako kaže, pokušavaju im pokazati koliko su privilegirane zbog uspjeha svojih roditelja.

- Objašnjavam im kako sam ja odrastala i što sve nisam imala u životu, sve što Ryan nije imao kad je bio mali, koliko smo se jako trebali boriti, živjeli od plaće do plaće... Ali nikada to neće shvatiti ukoliko to same ne iskuse - objasnila je Mendes.

Osim toga, lijepa glumica im pokušava izgraditi i samopouzdanje tako da im zadaje kućanske poslove, ali priznaje da se boji kako njezine kćeri nesvjesno uče neke stvari od nje.

Foto: Hubert Boesl/DPA

- I dalje imam anksioznost koju vidim da prenosim na svoju djecu. Ne želim da to naslijede od mene - rekla je.

Što se nje same tiče, Mendes kaže da je bila 'dobro dijete', i to zahvaljujući svom bratu Juanu Carlosu koji je preminuo 2016. godine.

- Rekao bi mi: 'Ako te ikada vidim s frajerom, ili da pušiš, prebit ću ga i voditi te u školu svaki dan' - prisjetila se te dodala kako je bila dobro dijete 'iz čistog straha'.

Mendes i Gosling upoznali su se na setu filma 'The Place Beyond the Pines' 2011. godine, nakon čega su se i zaljubili.