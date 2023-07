Evo čime se bave Vatreni: Livaja postao vlasnik restorana, Vida ima svinje, a Broz CBD kreme

Marko Livaja (29) postao je vlasnik restorana 'Duje' na splitskim Gripama i tako se bacio u poduzetničke vode. Livaja je godinu dana bio partner u restoranu, a sada je postao stopostotni vlasnik ovog kultnog splitskog ugostiteljskog objekta. Tako je još jedan 'Vatreni' ušao u poduzetničke vode.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Vrhunski nogometaši zarađuju iznose od kojih boli glava. Ali, vjerojatno je svima njima u glavi ono što dolazi nakon igračke karijere. Tada više nema velikih igračkih ugovora i smanjuju se prihodi. Zato većina njih traži investicije koje će im do kraja života omogućiti lagodan život koji su imali dok su harali nogometnim terenima.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sadašnji 'Vatreni', a i oni bivši imaju dobar njuh za biznis. Svjesni su da će nakon karijere teško zarađivati iznose koje su zarađivali, pa su se okrenuli poslovima koji im to mogu omogućiti. Livaja je samo jedan u nizu...

Vida ima svinje, a Broz kafić...

Nekako je u javnosti najviše odjeknuo biznis Domagoja Vide (34). Veseli Slavonac ima pravi slavonski biznis. Okrenuo se uzgoju svinja, i to ne bilo kakvih. Crne svinje na tržištu postižu jako visoku cijenu, a njihovo meso je u samom vrhu po kvaliteti. Vida je s trojicom svojih prijatelja pokrenuo farmu crnih svinja. Također, vlasnik je brenda Sin ravnice-OINK pod kojim proizvode i prodaju kulen. Njihovi proizvodi mogu se naći u restoranima s Michelinovim zvjezdicama što dovoljno govori o kvaliteti proizvoda.

Foto: Davor Javorčić/PIXSELL

Jedan od najaktivnijih hrvatskih nogometaša-poduzetnika je Marcelo Brozović (30). Zna Broz kako napraviti paru, a to je pokazao i odlaskom u Saudijsku Arabiju gdje je postao najplaćeniji hrvatski sportaš. Broz u svojem portfoliju ima kafić u Velikog Gorici i liniju odjeće. Posljednje u što je uložio novac su kreme za mišiće i zglobove na bazi CBD ulja.

Lovren i Raketa hotelijeri

Dejan Lovren (34) također je imao svoju liniju odjeće. Russell Brown i legendarna odjeća sa znakom sove na sebi bila je jako popularna prije nekoliko godina, a među mladima je bila 'must have'. Nakon toga Lovren se okrenuo hotelijerstvu i vlasnik je hotela Joel na Pagu. Recenzije kažu kako Joelu jako dobro ide i kako su gosti jako zadovoljni. Riječ je o prekrasnom objektu s četiri zvjezdice.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ivan Rakitić (35) također je vlasnik hotela na Pagu. U Novalji posjeduje hotel Kaneo. Hotel ima vrt, bar, terasu za sunčanje i saunu za opuštanje svih gostiju.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Modrić uložio u startup

U veljači prošle godine izašla je vijest kako se i Luka Modrić (37) bacio u poduzetničke vode. On je naime investirao u mobilnu aplikaciju Sportening. To je specijalizirana društvena mreža koja je namijenjena navijačima sportskih klubova. Prije nego što je Modrić investirao u Sportening aplikacija je imala oko 350 000 korisnika dok sada broji više do 6 milijuna. Luka očigledno u poduzetništvu donosi jednako kvalitetne odluke kao i na terenu.

Braća Šimić možda su i najpoznatiji nogometaši-poduzetnici u Hrvatskoj. Već gotovo dva debeljača bave se distribucijom vode , a od 2011. godine brave se i distribucijom kave. Također posjeduju restoran u Sesvetama i lanac kafića Vivas.

Igor Štimac također je jak igrač u poduzetničkim vodama. Iako mu je kladionica propala nakon samo pet godina, Štimac i dalje posjeduje maslinike, vinograde...