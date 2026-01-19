Obavijesti

NAGRAĐIVANI DOMAĆI FILM

Evo gdje i kada pogledati film 'Fiume o morte!' Dokumentarac je osvojio europskog Oscara

Foto: promo

Hrvatski dokumentarni film osvojio je u subotu nagradu za najbolji dokumentarac na dodjeli Europskih filmskih nagrada u Berlinu. Ujedno je i hrvatski kandidat za Oscara

Hrvatska radiotelevizija u četvrtak 22. siječnja na Drugom programu (HRT-HTV2) u terminu od 21.20 prikazat će hrvatski igrano-dokumentarni film Fiume o morte! povodom nagrade koju je osvojio za najbolji europski dokumentarni film na svečanosti dodjele Europskih filmskih nagrada u Berlinu, odnosno europskog Oscara.

Nagradu su preuzeli redatelj Bezinović i producentica Vanja Jambrović. "Fiume o morte!" konkurirao je i u kategoriji za najbolji europski film.

2026 European Film Awards, in Berlin
Foto: Nadja Wohlleben

Poezija, kokain, dinamit, puške, nogomet, avioni, pokućstvo koje leti kroz prozor, koncerti, zatvori, sunčanje, tisuće vojnika, milijuni metaka, beskonačni govori i čak jedan čudnovati kljunaš... Sve su to dijelovi jedne od najbizarnijih okupacija u povijesti čovječanstva.

SVEČANA VEČER FOTO Evo kako je izgledala dodjela nagrada europskih Oscara: Slavio i hrvatski film
FOTO Evo kako je izgledala dodjela nagrada europskih Oscara: Slavio i hrvatski film

Godine 1919. talijanski pjesnik, dandy i propovjednik rata Gabriele D'Annunzio okupirao je grad Rijeku. Građani Rijeke, koju Talijani zovu Fiume, prepričavaju i reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihova grada u brutalno činjeničnom ali prkosno punkerskom filmskom putovanju.

HRT je koproducent ovog filma  te je upravo tim filmom otvorio ciklus suvremenog  hrvatskog filma u novoj jesenskoj shemi.

Foto: promo

Film je ujedno i hrvatski kandidat za Oscara. Komisija za izbor filma je 4. rujna 2025. godine odlučila da će dokumentarni film Fiume o morte! Igora Bezinovića i producenata Vanje Jambrović i Tibora Kesera, a u produkciji kuće Restart, biti predstavnik hrvatske kinematografije na 98. nagradi Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti.

VELIKI USPJEH! Film 'Fiume o morte!' osvojio je europskog Oscara za najbolji dokumentarni film u Berlinu!
Film 'Fiume o morte!' osvojio je europskog Oscara za najbolji dokumentarni film u Berlinu!

Fiume o morte! tako je postao prvi dokumentarac u povijesti Hrvatske koji je odabran za predstavnika u utrci za Oscar.

