VELIKI USPJEH!

Film 'Fiume o morte!' osvojio je europskog Oscara za najbolji dokumentarni film u Berlinu!

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: Nadja Wohlleben

Velika nagrada stigla je filmu 'Fiume o morte' Igore Bezinovića! U Berlinu je ovaj film osvojio nagradu za najbolji europski dokumentarni film na Europskim filmskim nagradama

Admiral

Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) izvijestio je u subotu navečer kako je film 'Fiume o morte!' osvojio nagradu za najbolji europski dokumentarni film na Europskim filmskim nagradama! Nagradu su preuzeli redatelj Igor Bezinović i producentina Vanja Jambrović na svečanosti u Berlinu. 

2026 European Film Awards, in Berlin
Foto: Nadja Wohlleben

U kategoriji za najbolji dokumentarni film bilo je nominirano pet naslova. Film je bio nominiran i u kategoriji Najbolji europski film, uz još 14 naslova, a pobjedu je na kraju odnio Sentimental Value Joachima Triera.

Film je svjetsku premijeru imao na prestižnom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI. U međuvremenu je proputovao svijet od Australije, Kanade, SAD-a preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMA-i, uvršten je na oko 50 festivala na kojima je osvojio i brojne nagrade, uključujući čak šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu.

Foto: Youtube/Screenshoot

Neke od priznanja su: nagrada publike na CinEastu u Luksemburgu i na Danima hrvatskog filma; nagrada Adriatic TV&Film Awards za režiju, scenarij i najbolji film; nagrada Albert Kapović (dodijeljena na ZFF-u) producentima Vanji Jambrović i Tiboru Keseru i mnoga druga.

Nagrađivani autor Bezinović (dobitnik Velike zlatne Arene za dugi igrani film Kratki izlet 2017.) na iznimno kreativan način propituje posljedice okupacije grada na grad i njegove stanovnike.

Foto: promo

Kako bi pronašao odgovore, autor je angažirao niz građana Rijeke, kojeg Talijani zovu Fiume, koji prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihova grada 1919. godine od strane talijanskog pjesnika, dandyja i propovjednika rata Gabrielea D’Annunzija.

