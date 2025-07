Evo gdje je bio Šime 'Savršeni' kada je Maja Šuput po prvi put zapjevala svoju 'Svatovsku'

U svijetu estrade ništa ne iznenađuje, ali nova romansa između kraljice hrvatskih svatova, Maje Šuput (45), i bivšega “Gospodina Savršenog”, Šime Eleza (26), nadmašuje i najluđe scenarije ljubavnih sapunica. I dok je Maja u ranim dvijetisućitima punila klubove i top ljestvice, Šime je tad tek učio kako se piše abeceda. No to ih nije spriječilo da danas, dva desetljeća kasnije, zajedno ispijaju koktele po jadranskim otocima, večeraju i žive romansu koja mahnito pobuđuje interes javnosti.

Maja je 2000. već bila zvijezda u usponu, plijenila je pozornost pjesmom "Onako kako ti znaš", a na pozornici Dore plesala je u sjajnim kostimima uz bend Enjoy. Istovremeno, mali Šime je imao dvije godine i vjerojatno učio prve životne korake. Dok je Maja mijenjala boje kose, iz brinete se pretvarajući u platinastu pop divu, Šime je kretao u školu. Njihovi putevi su se razilazili sve do ovoga ljeta, kad ih je spojilo snimanje za spot koji je danima prvi na YouTube trendingu "Nisam ja za male stvari".

Proteklog vikenda na otoku Istu sve je bilo spremno za Majin koncert povodom 50 godina otočkog košarkaškog turnira. No vrijeme je odlučilo drukčije, olujni oblaci natjerali su sve u zaklon. No za Maju odustajanje nije opcija, spontano je preselila koncert u lokalnu konobu, gdje je fešta potrajala do ranih jutarnjih sati. A tko je konobario? Ni manje ni više nego Šime!

- Uhvatio se konobarskog posla kao da mu je to drugi poziv! Maja je pjevala, a on je točio vino i nosio tanjure - javlja oduševljeni čitatelj, koji nam je poslao i video.

Na Istu i susjednoj Premudi par je snimljen kako večera, šeće i - drži se za ruke! I dok mnogi komentiraju veliku razliku u godinama, njih dvoje očito to ne doživljavaju kao problem. Podsjetimo, priča o novom ljubavnom paru počela je kad su upravo 24sata ekskluzivno objavila fotografije na kojima se vidi da Maja i Šime uživaju zajedno u splitskom kanalu na brodici. Tad su, kako smo objavili, izmjenjivali nježnosti, a u jednom trenutku stiglo je i voće.

- Oduvijek sam bio transparentan, pa ću tako i sad. U objavljenom tekstu najviše su me pogodile pogrešne informacije da je Maja meni donijela voće - jer si takav propust nikad ne bih dopustio. Naime, ja sam voće donio njoj. Osim toga, želim vam svima ugodan ostatak ljeta i da vam svima bude kao meni. Od srca. Pozdrav uz stihove pjesme 'Sutra mi sude' legendarnog Miše Kovača - rekao je Šime tad za RTL.

A kad govorimo o ljubavi, ovako je otprilike tekla Majina kroz godine. Njezina prva ozbiljna veza bila je s bubnjarom Ivicom Tomuradom, čovjekom zbog kojeg je, prema vlastitim riječima, uopće počela pjevati.

“Počela sam pjevati iz ljubavnih razloga", priznala je tad Maja.

Potom su se nizali drugi - britanski biznismen Alex Nicoll, hrvatski poduzetnici Andrijan Plenča i Aleksandar Bogdanović, ali i Marko Perica, s kojim je pokrenula liniju donjeg rublja "Ljubi gdje me boli". Veza s Marijom Kovačevićem bila je najturbulentnija - prekidali su i mirili se četiri puta. Pravi razlog nikad nije otkriven. I taman kad su svi mislili da je pronašla sreću sa suprugom Nenadom Tatarinovim, s kojim se vjenčala 2019. godine, dogodio se - Šime. Ono što ovu romansu čini gotovo filmskom su paralelne stvarnosti koje su godinama živjeli. Dok je Maja 2004. godine odlazila na operaciju ugradnje silikona i počinjala estetske eksperimente, Šime je učio dijeljenje. Četiri godine kasnije Maja je objavila "Raj i pakao", a Šime je vjerojatno rješavao zadatke s višeznamenkastim brojevima.

A kad se Maja 2009. upustila u vezu s Marijom Kovačevićem i pjevala "Čista petica", Šime je bio još u osnovnoj školi. Godine 2011., kad je Šime bio u sedmom razredu i prvi put učio o periodnom sustavu elemenata, Maja je pjevala "Svatovsku", himnu gotovi svih svadbi današnjice. Maja godinama niže hitove, a jedan od njih je i "Dvije lude", koje je prvi put zapjevala s Matom Bulićem 2012. godine, kad je Šime bio na izlaznim vratima osnovne škole. A onda je došla 2017. godina - Maja se vjenčala s Nenadom, a Šime se tek pripremao za maturu. Dok on uči za ispite, Maja izbacuje hitove "Lopove" i "Ne lomi mi srce", a 2018. godine pjeva "Ilegalno", dok Šime razmišlja o upisu na fakultet. Sve dok se nije pojavio u "Gospodinu Savršenom", a malo nakon toga - postaje Majin "spot partner" u videu za pjesmu "Nisam ja za male stvari".

Video je snimljen u luksuznoj vili u Višnjanu, a kemija između njih dvoje bila je toliko očita da su svi počeli šuškati: "Tu se nešto kuha!". I nisu pogriješili. Spot je bio samo početak. Ubrzo su viđeni zajedno na večerama, zatim na jahti, a sad i kako doslovno - zajedno konobare i pjevaju. Jedno je sigurno: njihova priča tek počinje.

Možda je riječ o ljetnoj romansi, a možda o ljubavi koja će potrajati dulje od prethodnih. On mlad, sportski građen, neopterećen prošlošću. Ona glamurozna, iskusna, navikla na pozornicu i reflektore. Zajedno? Čista desetka. Jer ljubav ne bira, pa ni godine. Ona se samo dogodi..