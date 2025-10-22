Evo gdje su danas ove omiljene dječje zvijezde: Neki se odali porocima, drugi još uspješniji...

Njihova djetinjstva obilježila su svijet filmova i serija. Bilo da se radi o vašem omiljenom sitcomu, božićnom klasiku ili filmu kojeg ste pogledali hrpu puta, ovi glumci i glumice ostavili su trag. Međutim, slava nije svima dobro 'sjela'...
Edward Furlong, zvijezda "Terminatora 2", katapultiran je u svjetsku slavu s 13 godina, no teret iznenadne popularnosti i nedostatak vodstva odveli su ga na tragičan put samouništenja.
Njegov život ubrzo je obilježila teška ovisnost o kokainu i heroinu, što je dovelo do propasti obećavajuće karijere, brojnih uhićenja zbog nasilja i ozbiljnih zdravstvenih problema.
Nakon godina provedenih u kaosu, Furlongov fizički i psihički pad postao je šokantno očit, a uništeni zubi postali su simbol dubine njegove ovisnosti.
Prekretnica se dogodila 2016. kada je odlučio potražiti pomoć te je, nakon rehabilitacije, započeo dug i težak put prema trijeznosti i obnovi svog života.
Danas se glumac polako vraća poslu u nezavisnim filmovima, a njegova priča ostaje snažan podsjetnik na opasnosti slave, ali i na ljudsku snagu potrebnu za iskupljenje i drugu priliku.
Mlada američka glumica Mckenna Grace obilježila je svijet glume još 2017. kada je odigrala glavnu ulogu u filmu 'Nadarena'.
Osim ove uloge, mladu glumicu proslavile su i još neke. Tako se istaknula i u TV serijama kao što su 'Young Sheldon', gdje je utjelovila Paige Swanson, prijateljicu i rival protagonista, te 'Sluškinjina priča',
Uskoro izlazi još jedan film u kojemu će obožavatelji moći gledati ovu mladu glumicu. Radi se o 'Regretting You', koji je nastao po knjizi popularne autorice Colleen Hoover.
Ke Huy Quan svima je dobro poznat kao dječja glumačka zvijezda, a proslavile su ga uloge u filmovima 'Goonies' i 'Indiana Jones i ukleti hram'.
Glumi se vratio nakon 30 godina pauze, a ubrzo nakon povratka na scenu osvojio je Zlatni Globus i SAG nagradu.
Dobio je prestižnu nagradu za najboljeg sporednog glumca u filmu 'Sve u isto vrijeme' 2023. godine
Haley je imao svega 11 godina kada je izašao film kojeg je režirao M. Night Shyamalan.
I prije toga našao se u kultnim filmovima te je u filmu 'Forrest Gump' glumio mladog naslovnog junaka, a važnu je ulogu imao i u filmu 'A.I'. No, 'Šesto čulo' ga je lansiralo u zvijezde
Osment i dalje glumi, iako je ove godine punio medijske stupce zbog svog ponašanja. Uhitili su ga na skijalištu zbog uznemiravanja gostiju i osoblja dok je bio pod utjecajem alkohola...
Ovog slatkog dječaka proslavile su uloge u filmovima 'Jerry Maguire' i 'Stuart Mali'
Jonathan Lipnicki nastavio je s glumačkom karijerom, a prošle godine izašao je film u kojem je glumio, horor 'Camp Pleasant Lake'
Macaulay Culkin smatrao se jednom od najvećih dječjih zvijezda nakon uspjeha filma 'Sam u kući' iz 1990. godine.
No, četiri godine kasnije odlučio se prikriti i povući iz svijeta glume. Poslije su ga pratile obiteljske tragedije i problemi s opojnim sredstvima.
No, glumi se vratio te je prošle godine objavio i da ga čeka nova uloga - ona u drugoj sezoni serije 'Fallout'.
A 2023. dobio je i zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu. Tamo mu je podršku dala još jedna dječja zvijezda - Brenda Song, s kojom ima i dvoje djece.
U omiljenom božićnom klasiku pojavio se i mlađi brat Macaulaya Culkina, Kieran
Svijet ga je, godinama kasnije, prepoznao u hit seriji 'Nasljeđe' gdje je glumio Romana Roya, a za tu ulogu dobio je i Zlatni globus.
Kieran je ove godine dobio i Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu 'Stvarna bol'.
U svom govoru zahvalio je i supruzi Jazz Charton
Joseph Mazzello (40) imao je tek devet godina kada se pojavio u Jurskom parku kao Tim Murphy. S druge strane, sestru je glumila tada 12-godišnja Ariana Richards.
Mazzello se povukao nakon 'Jurskog parka', završio je studij filmske umjetnosti, a kasnije ostvario uloge u hit filmu 'Bohemiam Rhapsody', kao i u 'Pacifiku' i 'Društvenoj mreži'.
Ariana se povukla iz svijeta glume, a zadnji put se na ekranima pojavila 2013. godine u filmu 'Battledogs', a onda promijenila karijeru te se sada bavi slikarstvom.
Lindsay Lohan postala je svjetska senzacija 1998. godine kada je maestralno odglumila šarmantne blizanke Halle Parker i Annie James u filmu 'Zamka za roditelje'.
No, 2005. prekida suradnju s Disneyem, a nakon toga joj je sve krenulo nizbrdo. Lohan je dospjela na naslovnice zbog uživanja u drogama i alkoholu te boravka u zatvoru.
Nedavno se vratila glumi, a ovog ljeta zašao je film 'Freakier Friday', nastavak popularne komedije 'Freaky Friday' iz 2003. u kojoj je glumila s Jamie Lee Curtis!
Prošle godine izašao je i mjuzikl 'Mean Girls' prema još jednom omiljenom filmu u kojem je glumila 2004.,
Glavnog lika u popularnoj seriji 'Malcolm u sredini' glumio je Frankie Muniz. Ta uloga ga je proslavila diljem svijeta te je postao jednim od najpoznatijih dječjih glumaca.
Međutim, nedugo nakon završetka serije, Muniz se povukao iz glume te se počeo baviti vožnjom trkaćih automobila. Frankie je otkrio kako ga je pauza od glume u to vrijeme spasila od 'prokletstva' dječjih zvijezda u Hollywoodu, koje je, prema njemu, snašlo nekoliko takvih gumaca.
U ožujku ove godine objavljeno je da se snima nova sezona popularne serije!
Starijeg brata Reesea glumio je Justin Berfield, koji se nakon ove serije počeo baviti produciranjem filmova.
Odglumio je još jednu ulogu u svojoj seriji 'Sons of Tucson', a onda se povukao iz Hollywooda. Danas na Instagramu često objavljuje fotke s kćerkicom, a živi mirnim obiteljskim životom. Strani mediji izvijestili su prije par mjeseci da će se i on pojaviti u novoj sezoni popularne serije!
Najmlađeg brata Deweyja igrao je Erik Per Sullivan. Nakon što je stekao slavu u seriji, glumio je nekoliko manjih uloga, a onda se u potpunosti povukao iz javnosti i posvetio se obrazovanju. Nažalost, u seriju se ipak neće vratiti...
'Puna kuća' mnogima je bila omiljena serija u djetinjstvu, a pratila je i svakodnevicu tri sestre. Najstariju sestru D.J glumila je Candace Cameron. Nakon što se proslavila ulogom u seriji uzela je pauzu od glume kako bi se fokusirala na svoju obitelj.
Vjenčala se 1996. godine za Valeria Burea, nekadašnjeg NHL igrača, s kojim je dobila troje djece, a s kojim je i danas u braku. Nekoliko puta se vraćala na ekrane, među ostalim i u spin-offu serije 'Punija kuća', a glumila je i u desetak Hallmarkovih filmova
Jodie Sweetin glumila je srednje dijete, Stephanie. Kada je krenula snimati seriju imala je samo pet godina. Slatku plavu djevojčicu nakon snimanja dočekali su teški problemi.
Slava koju je stekla serijom joj je teško pala pa je tako po završetku snimanja s 14 godina postala ovisna o alkoholu. Borila se 15 godina s tom ovisnošću, a sreće nije imala ni u ljubavi. Prije par godina se četvrti put udala.
Zvijezda serije 'Dva i pol muškarca', Angus T. Jones, postao je slavan kao dijete kada je u humorističnoj seriji uz Charlieja Sheena i Jona Cryera glumio Jakea Harpera.
Na vrhuncu svoje karijere, Jones je godinama bio najplaćenija dječja televizijska zvijezda, kada je napustio seriju zbog vjerskih uvjerenja. Potpuno se povukao iz javnosti.
Ariel Winter najpoznatija je po ulozi Alex Dunphy u seriji 'Moderna obitelj'.
U posljednje vrijeme posuđuje glas u crtićima, a jako je aktivna i na društvenim mrežama gdje dijeli recepte i kuha
Sarah Hyland glumila je Alexinu sestru Haley.
Nakon što je serija završila, Sarah se pojavljivala u reklamama, postala je kreativna direktorica jedne firme, a od 2022. voditeljica je realty showa 'Love Island USA'
Omiljenog Mannyja utjelovio je Rico Rodriguez
Nakon 2020., Rico se pojavio u 'The Substitute' i 'Unfiltered' na Nickelodeonu
Nolan Gould utjelovio je Lukea Dunphyja.
Danas se i dalje bavi glumom. Među zadnjim ulogama mu je ona u seriji 'Grey's Anatomy', u filmu 'Miranda's Victim' te u 'The Nana Project'
Amanda Bynes bila je velika dječja zvijezda ranih 200-ih godina te je imala uloge u velikom broju tinejdžerskih filmova.
No 2010. godine je objavila da se povlači iz svijeta glume. Nakon par godina uhićena je zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Godinama ima problema s mentalnim zdravljem...
Nedavno se vratila u javnost, aktivna je na društvenim mrežama te je tako otkrila kako je otvorila i OnlyFans profil, ali samo za razgovor s obožavateljima.
Prije nekoliko dana je objavila i da će početi koristiti Ozempic zbog svoje težine i, kako kaže, fotografija paparazza na kojima joj se jako ističe podbradak.
Glumac Jaleel Ahmad White proslavio se svojom ulogom Stevea Urkela u seriji 'Pod istim krovom gdje je često njegov lik govorio 'Did I do that?'.
Nakon što se proslavio ulogom štrebera je nastavio glumiti, ali nije bio ni približno uspješan. Pojavio se u serijama kao što su 'Princ iz Bel Aira' i 'Charlie & Co.'. Danas Jaleel izgleda potpuno drugačije. Posvetio se teretani i košarci, a svakodnevno oduševljava svojim mišićavim tijelom
Mladi glumac iz 'Charlie i tvornica čokolade' iz 2005. bio je Freddie Highmore
Danas je glavni glumac u seriji 'The Good Doctor', gdje je također i producent
