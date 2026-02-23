Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak

Divlje pčele

RTL 20:15

Zora mora otkriti Katarini da je trudna, no nije spremna reći tko je otac. Nikola čuje brata Marka kako se Čavki hvali da je spavao sa Zorom. Šokirani Nikola napada Zoru da mu želi podvaliti tuđe dijete.

Foto: rtl

La Promesa

HRT1 13:20

Toño ponudi Enori da je podučava o avionima Manuelu iza leđa. Lope se mora suočiti s vojvodom De Carrilom kojeg njegova predstava nije uvjerila.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Slučaj djevojčice Ruthie, koja je nestala prije mnogo godina, izvlači na površinu Haileyne traume. Hailey primjećuje da detektivka Petrovic pije na dužnosti, pa je suočava s njezinim problemom.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Serhat priznaje Zeynep da je otpustio Cihana nakon što je otkrio ilegalne poslove u hotelu s ljudima traženim crvenom potjernicom. Zeynep je šokirana kad sazna da je u sve umiješana i njezina sestra Ebru.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Eleni i Oruç stižu u Istanbul s nadom da će pronaći odgovore o Eleninu podrijetlu. Njihova potraga vodi ih do bolnice, ali nailaze na zid šutnje i nelagode. Emocije koje su dugo potiskivali izlaze na površinu. U selu se istodobno osjećaju prvi znakovi nemira.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Ana daje otkaz kako bi se preselila u San Francisco. Alberto je pokuša zaustaviti. Cristina neuspješno pokušava podmititi Anu.