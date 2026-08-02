Evo gdje su danas zvijezde serije 'Sulejman Veličanstveni'

Hrvatice i Hrvati nisu skidali oči s ekrana kada se 2012. na RTL-u pojavila nova turska sapunica 'Sulejman Veličanstveni'.

Život i vladavina Sulejmana I., najdužeg vladajućeg sultana Osmanskog Carstva, i njegova ljubav s Hurem, za koju se vjeruje da je bila kćer ukrajinskog pravoslavnog svećenika koja je oteta i prodana u harem kao robinja, a na kraju postaje najmoćnija žena Carstva - bili su kao magnet za gledatelj tijekom ukupno 4 sezone koliko se prikazivala. Glavni glumci Halit Ergenç i Meryem Üzerli preko noći su postali slavni u Hrvatskoj, a evo gdje su danas nakon 14 godina od početka prikazivanja serije.

Halit Ergenç i Meryem Uzerli: Ponovni susret na filmskom platnu

Halit Ergenç odigrao je u seriji glavnu mušku ulogu, onu sultana Sulejmana. Trenutno glumi u kazalištu u predstavi 'Smrt trgovačkog putnika', no sa svojom partnericom iz serije, Meryem Üzerli, ponovno je stao pred kamere za film 'Proljeće na Imbrosu'. Izlazak filma očekuje se krajem ove godine. Još je u braku s kolegicom Bergüzar Korel, koju pamtimo po ulozi Šeherezade iz serije '1001 noć'. Vjenčali su se 2009. i imaju troje djece.

Meryem Uzerli igrala je Hurem gotovo tri sezone, no zbog 'burnouta' ju je napustila i preselila u Berlin. Produkcijska kuća je bila bijesna. Producent Timur Savcı je godinama kasnije njezin odlazak nazvao 'nepoštovanjem i razmaženošću' prema cijeloj ekipi. Turski mediji su pak pisali kako Hurem nije bila zadovoljna jer je Ergenç dobio bonus, a ona nije. U svakom slučaju, Uzerli je u trećoj sezoni zamijenila Vahide Perçin. Uzerli je majka dviju djevojčica, a karijeru je nastavila filmovima poput "Kovan" i "RU" te se s nestrpljenjem se očekuje i novi film 'Proljeće na Imbrosu'. Zanimljivo, Uzerli je jednom prigodom priznala da je slagala kako zna jahati konja kako bi dobila ulogu Hurem i da je zato scena s konjem bila 'katastrofa'.



Njena zamjena, Vahide Perçin, jedna od najpoznatijih i najrespektiranijih turskih glumica, s dugom karijerom prije i poslije 'Sulejmana', ponovno se s Uzerli srela na snimanju serije 'Obitelj Shakir-paše'. Vahide je 2011. otkrila da ima rak dojke, o čemu je otvoreno govorila u javnosti. Zaigrala je Hurem nedugo nakon što je 2012. objavila da je, nakon intenzivnog liječenja, zdrava.

Neki su nastavili karijeru, a neki završili u zatvoru

Jedna od najvećih zvijezda 'Sulejmana Veličanstvenog' bila je upravo Nur Fettahoğlu, koja je utjelovila Mahidevran sultaniju, prvu Sulejmanovu miljenicu i majku princa Mustafe. Njezina borba s Hurem bila je jedna od glavnih priča serije, a Mahidevran je ostala jedan od najupečatljivijih ženskih likova. Nakon 'Sulejamana' je nastavila nizati uloge u turskim serijama i filmovima, a u hit-seriji 'Babil' ponovno se susrela s Halitom Ergençem. Osim glume, bavi se i manekenstvom i modnim dizajnom.

Burak Özçivit, odnosno Bali-beg, ljubimac ženskog dijela publike, danas je jedan od najpopularnijih turskih glumaca u svijetu. Nakon 'Sulejmana' ostvario je glavne uloge u serijama 'Bit ćeš moja' i 'Osman', u kojoj je godinama tumačio Osmana I., osnivača Osmanskog Carstva. Od 2017. u braku je s glumicom Fahriye Evcen, s kojom ima dva sina.

Selma Ergeç, odnosno sultana Hatidže, nakon 'Sulejmana' je glumila u nekoliko domaćih serija, ali i u britansko-turskoj produkciji 'Turskog detektiva'. Turski mediji nagađali su kako se na setu serije Selma zaljubila u Okana Yalabika koji je zbog nje, navodno, ostavio zaručnicu. No, veza je izdržala samo godinu dana. Navodno Selma više nije htjela podnositi njegove stalne izlaske i buran noćni život u Istanbulu. Udala se 2015. godine za Cana Öza, vlasnika izdavačke kuće, a par zajedno ima kćer Yasmin. Mediji su otkrili da njeno porijeklo navodno stvarno seže do Osmanske dinastije.

Ozan Güven, koji je u seriji odigrao lik Rüstem-paše, nakon 'Sulejmana Veličanstvenog' snimio je više serija i filmova, no 2020. je optužen za nasilje nad bivšomd jevojkom te je nakon višegodišnjeg suđenja osuđen na 2 godine i 3 mjeseca zatvora. Turski su mediji tada pisali kako će u zatvoru otvorenog tipa provesti svega 45 dana, a ostatak kazne uvjetno na slobodi. U svibnju ove godine, iz jednog kafića u Istanbulu izbacila ga je skupina revoltiranih žena.