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DOBRO SU SE ZABAVILI

Evo gdje su Will Smith i Mate Rimac otišli nakon lude vožnje

Piše Zrinka Medak Radić,
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Evo gdje su Will Smith i Mate Rimac otišli nakon lude vožnje
Foto: Facebook
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Nakon nevjerojatne adrenalinske vožnje, poznati glumac i vlasnik Nevere otvoreni apetit odlučili su zadovoljiti u restoranu chefa Marina Rendića

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Holivudska ikona Will Smith proteklih je dana boravio u Hrvatskoj gdje se družio s Matom Rimcem, koji mu je priredio nezaboravno iskustvo vožnje u njegovoj Neveri. Pokazao mu je što može električni hiperautomobil s gotovo 2000 konjskih snaga, a Smith je cijeli doživljaj snimio i objavio na društvenim mrežama.

Nakon adrenalinske vožnje u Neveri, Smith je s Rimcem otišao na večeru kod jednog od najpoznatijih chefova Marina Rendića.

Fotkama iz restorana pohvalio se sami chef koji je ponosan što je imao priliku kuhati za Willa Smitha i Matu Rimca.

"Kada radite ono što volite, ovakvi trenuci imaju posebnu vrijednost. Imao sam zadovoljstvo kuhati za Willa Smitha i Matu Rimca, a posebno sam zahvalan Rimac Bugattiju na dugogodišnjem povjerenju. Vaša podrška i vjera u moj rad najveća su motivacija da uvijek dam svoj maksimum. Hvala na prilici da budem dio ovakvih nezaboravnih trenutaka", napisao je Rendić uz fotografije.

Podsjetimo, poznati je glumac ostao oduševljen Neverom, u kojoj mu je na zatvorenoj stazi Rimac demonstrirao i driftanje te performanse automobila, dok je Smith sve snimao mobitelom.

"Ovo je Mate, čovjek koji je dizajnirao i napravio ovo čudo od gotovo 2000 konjskih snaga", rekao je Smith tijekom vožnje, a nakon izlaska iz automobila priznao: "Nikad u životu nisam doživio ništa slično." 

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Komentari 4
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