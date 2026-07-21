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LUDA VOŽNJA U NEVERI

Will Smith stigao kod Rimca pa vrištao od šoka i oduševljenja: 'Ovo još nikad nisam doživio!'

Piše 24sata,
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Will Smith stigao kod Rimca pa vrištao od šoka i oduševljenja: 'Ovo još nikad nisam doživio!'
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Foto: Instagram
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Holivudska zvijezda sjela je u Rimac Neveru, a Mate Rimac pokazao joj je što može električni hiperautomobil s gotovo 2000 konjskih snaga

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Ovo je Mate, čovjek koji je dizajnirao i izradio ovo čudo od 2000 konja, govorio je oduševljeni Will Smith dok je sjedio u Rimac Neveri. Holivudska zvijezda stigla je u Hrvatsku i iz prve ruke iskusila što može jedan od najbržih električnih automobila na svijetu. Za upravljačem je bio Mate Rimac, dok je Smith s mjesta suvozača kamerom snimao njihovu adrenalinsku vožnju.

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Čim je Rimac aktivirao launch control, Nevera je snažno ubrzala, a glumca prikovala uz sportsko sjedalo. Smith je vrištao, smijao se i u nevjerici pratio silu ubrzanja.

- Pogledajte, 1,1 G, 1,2 G. Wow! - uzvikivao je.

Foto: Instagram

Nevera ima 1914 konjskih snaga, što se često zaokružuje na 2000, a do 100 kilometara na sat može ubrzati za manje od dvije sekunde. 

Foto: Instagram

Rimac mu je pokazao i kako automobil drifta. Dok je Nevera klizila pistom, a iza nje se dizao dim, Smith nije prestajao snimati i oduševljeno predstavljati Rimca svojim pratiteljima.

- Nikada u životu nisam doživio ništa slično ovome - rekao je glumac nakon vožnje.

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