Evo gdje sve nakon Dana žalosti možete otići na koncert

Povodom smrti Svetog Oca Franje, Vlada Republike Hrvatske proglasila je u subotu, 26. travnja 2025., danom žalosti. Iz Vlade poručuju da se ta odluka odnosi isključivo na javne događaje, i to one zabavnog karaktera, dok se privatni događaji njome ne reguliraju, a vrijedi od 7 do 19 sati. Što znači da nakon 19 sati možete na koncerte.

Zagreb

U zagrebačku Močvaru premijerno stiže Kultno okultni američki bend Coven. Koncert bi posebno trebali ispoštovati svi ljubitelji Black Sabbatha na koji su imali nedvojbeno velik utjecaj, a imate priliku vidjeti i bend koji je uveo rogove (sign of horns) u rokenrol svijet. Prije Covena nastupaju grčki okultni rokeri Saturday Night Satan.

Foto: Instagram

U klubu Boogaloo zagrebački bend She Loves Pablo slavi 20 godina karijere. Zagrebački groove rock prvaci čitavih 20 godina čine okosnicu domaće alternativne scene, a zahvaljujući rasprodanim koncertima iznova potvrđuju predispozicije za svjetske pozornice.

Foto: Instagram / PROMO

Vesna Pisarović, jedna od najomiljenijih hrvatskih glazbenica, prvi put će nastupiti u Areni Zagreb. Malo je glazbenika koji izazivaju euforija kao Vesna Pisarović, a nakon godina pauze i niza uspješnih koncerata diljem Hrvatske, Vesna dolazi u Zagreb kako bi priredila spektakl koji će osvojiti srca starih i novih obožavatelja.

Foto: Anton Marincel

Stjepan Jimmy Stanić & The Boys stižu na pozornicu Tvornice kulture. Jedan od naših najistaknutijih i najdugovječnijih glazbenika zapjevat će svoje najljepše evergreene.

Na današnji dan 1929. rođen je Stjepan Jimmy Stanić, legendarni glazbenik, pjevač i zabavljač | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Osijek

Nakon prošlogodišnjih sjajnih nastupa, u Osijek u klub EPIC na krilima novog albuma u sklopu istoimene turneje “CIAO”, dolazi IDEM. Antun Aleksa, a.k.a. IDEM, solo je projekt trombonista bendova Porto Morto & Jeboton Ansambla i gitarista i pjevač benda Trophy Jump.

Zagreb: Bend IDEM gang koncertom na Cvjetnom otvorio novi program 5 do 12 od Novog prostora kulture | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Rijeka

U Rijeci se od 24. do 26. travnja u hali Exportdrvo održava Rijeka Craft Beer Festival u sklopu kojeg će u suboru nastupati Psihomodo Pop, s pregrupom Finta de Mona, punk band koji svira obrade kvarnerskih pjesama.

Koncert grupe Psihomodopop povodom 40 godina karijere u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Pula

U parku Franje Josipa I. u Puli nastupa Big band Pula. Pulski Big band za ovogodišnji nastup pripremio je kompozicije legendarnih kubanskih glazbenika i kompozitora koje su sredinom prošlog stoljeća stopivši se sa jazz glazbom i Big band tradicijom uvelike utjecale na buduću zastupljenost latinoameričke glazbe u svim glazbenim žanrovima svjetske scene.

Tradicionalni Božićno-novogodišnji koncert Big Banda Pule | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

U cafe baru La Resistance pulski rock bend Monarh predstavit će novi album. Album sadrži deset autorskih pjesama, među kojima se ističu singlovi poput Monah, istoimeni Vlak bez voznog reda te Ivana.

Split

Ratko Zjača nagrađivani je gitarist, skladatelj i glazbeni umjetnik s 18 hvaljenih snimaka pod svojim imenom. Snimao je i nastupao s nekim od najutjecajnijih glazbenika jazza i moderne improvizacijske glazbe, a možete ga poslušati u Hrvatskom domu u Splitu u sklopu Svjetskog dana jazza.

Šibenik: ZZ Quartet održao je promociju albuma u Kući umjetnosti Arsen | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dubrovnik

Dubrovnik od 24. do 27. travnja 2025. godine postaje središte suvremene glazbe kroz prvo izdanje festivala Dubrovnik Music Week (DMW), organiziranog uz podršku Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika, koji će tijekom četiri dana u samom srcu grada okupiti bendove, glazbenike i publiku iz Hrvatske i regije.