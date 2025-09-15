Obavijesti

MNOGIMA OMILJENI SHOW

Evo kad se vraća 'Supertalent'

Foto: NOVA TV

Gledatelji će kroz deset audicijskih epizoda upoznati stotinjak natjecatelja čiji će nastupi nasmijati, iznenaditi, oduševiti, ali i dirnuti do suza. Na scenu će stati pjevači, plesači, komičari i akrobati...

Spektakl se vraća jer u nedjelju, 28. rujna, na Novu TV stiže dvanaesta sezona najpopularnijeg zabavnog showa u svijetu. Na pozornicu omiljenog 'Supertalenta' zakoračit će više od stotinu natjecatelja spremnih pokazati svoje nevjerojatne, neočekivane i skrivene talente.

O njihovim nastupima i nastavku putovanja u showu odlučivat će gledateljima omiljeni i već dobro poznati žiri Davor Bilman, Maja Šuput, Fabijan Pavao Medvešek i Martina Tomčić, a da sve bude dodatno začinjeno humorom i šarmom, pobrinut će se voditeljski duo Frano Ridjan i Igor Mešin. Osim toga, za svaki trenutak spektakularne nove sezone, od audicija do finala, brine produkcijski tim koji čini više od 120 ljudi, osiguravajući da svaki nastup zablista i oduševi publiku pred malim ekranima.

Gledatelji će kroz deset audicijskih epizoda upoznati stotinjak natjecatelja čiji će nastupi nasmijati, iznenaditi, oduševiti, ali i dirnuti do suza. Na scenu će stati pjevači, plesači, komičari i akrobati, ali i talenti kakve gledatelji do sada nisu imali prilike vidjeti. Od ambideksterije i izbacivanja očiju, balansiranja na mačevima i limba, pa sve do heklanja, hipnoze, sviranja na gumenim igračkama i jodlanja, nova će sezona donijeti izvedbe koje pomiču granice i jamče nezaboravne trenutke.

Foto: NOVA TV

Iza nevjerojatnih talenata često se kriju i neočekivana zanimanja, a upravo to ovu sezonu čini posebno uzbudljivom. Na pozornici će se tako naći čak tri skladištara koji će pokušati osvojiti žiri svojim glasom, a uz njih i kuhari, sobari, domaćice te brojni drugi natjecatelji sa svakodnevnim zanimanjima, koji će pokazati da izvanredni talenti žive svuda oko nas. Dok će najmlađi natjecatelj doći sa samo šest godina, u borbu za najveći Supertalent ući će i 83-godišnji natjecatelj, kao najstariji ovogodišnji kandidat.

Foto: NOVA TV

Sezona je ovo u kojoj i neki povratnici odlučuju ponovno okušati sreću, a dok su Martina, Maja i Fabijan odlučili malo postrožiti kriterije, Bilman najavljuje da je vrijeme da ga gledatelji u novoj sezoni vide u nešto emotivnijem izdanju. Pravo na dodjelu Zlatnog gumba osim žirija, imaju i voditelji, a koga će dovesti direktno do polufinala, koji će vas talenti nasmijati ili rasplakati, te tko će se sve naći na putu da osvoji titulu dvanaestog Supertalenta, ne propustite doznati već od nedjelje, 28. kolovoza na Novoj TV!

Foto: NOVA TV

