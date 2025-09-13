'Ples me naučio da za uživanje ne trebaš imati novac, a za Supertalent nemam hrabrosti'

Supertalent je u 12. sezoni opt otvorio vrata različitim talentima, a emitiranje počinje uskoro. Nastupe kandidata ocjenjivat će standardna četvorka koju čine Maja Šuput, Martina Tomčić, Davor Bilman i Fabijan Pavao Medvešek, dok će za atmosferu brinuti voditeljski dvojac Igor Mešin i Frano Ridjan. Što možemo očekivati popričali s Davorom Bilmanom.

Što publika može očekivati od nove sezone Supertalenta - kakvi su u usporedbi s dosadašnjim?

Ako bi u jednoj rečenici trebao napraviti sažetak audicija ove sezone, onda bi to glasilo ovako: Ako misliš da si sve vidio, nisi! Ovo je moja osma sezona u žiriju Supertalenta i stvarno i sam često pomislim: 'pa dobro sad smo sve vidjeli, nema dalje, motaj kablove', a onda vas neka točka natjera ne samo da odmotate kablove, nego čak poželite kupiti i produžni (smijeh). U ovoj 12. sezoni Supertalenta slobodno možemo reći da smo i proširili spektar u kojem se kreću naši kandidati, od toga da je teško zaustaviti suze od količine simpatičnosti i dragosti do druge krajnosti kad se pitate zašto bi netko ovo uopće želio raditi. Baš zbog te širine naših kandidata siguran sam da se itekako isplati gledati novu sezonu.

Koja vas je točka na audicijama najviše iznenadila i zašto?

O konkretnim točkama ne mogu govoriti, da ne pokvarim efekt iznenađenja našim gledateljima, ali mogu reći da su mene najviše iznenadili kandidati koji su 'obični' ljudi, a rade neobične stvari. Kad kažem 'obični' mislim da to što rade nije njihovo zanimanje ili nešto od čega žive, već nešto u čemu uživaju i što vas može natjerati da budete sretni jer takvi ljudi zaista postoje.

Zagreb: Davor Bilman | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kada odlučujete dati zlatni gumb, koji su kriteriji presudni?

Zlatni gumb je zapravo velika odgovornost nas u žiriju i nije ga jednostavno pritisnuti, jer uvijek postoji šansa da će ti se iduća točka još više svidjeti i da ćeš zažaliti što si već potrošio svoj zlatni gumb. Naravno druga opasnost je da čekaš i ne dočekaš ništa što ti se istinski sviđa. Kod nas četvero u žiriju se zaista rijetko dogodi da sve četvero želimo pritisnuti zlatni gumb, što pokazuje koliko su nam različite preferencije po pitanju kandidata i točaka koje vidimo. Ja osobno nemam neke (pro)pisane kriterije koje treba zadovoljiti točka koja će biti moj zlatni gumb, ali svi mi siguran sam osjetimo kada točka ili kandidat ima ono nešto što u nama pokrene reakciju za pritiskanje zlatnog gumba. Još je i ljepše kada osim kolega i publike, svojim odabirom zlatnog gumba iznenadite i sami sebe. Meni se u ovoj sezoni dogodilo upravo to.

Jeste li stroži ili popustljiviji nego prethodnih sezona?

Rijetko kad ili gotovo nikad ne možemo objektivno sami gledati na svoju strogost ili popustljivost. Moj subjektivni dojam da sam i jedno i drugo u novoj sezoni, odnosno nekima sam popustljiviji (pogotovo ako ih treba braniti od Martine), a nekima sam možda i nepravedno strog. Sve su to odlike ljudi i zato nemamo četiri robota s najboljom umjetnom inteligencijom u žiriju, nego nas četvero. Realno nam ni ne treba AI, jer naša Martina sve zna!

Zagreb: Davor Bilman | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kako izgleda atmosfera iza kamera - jeste li vi i kolege iz žirija više prijatelji ili suparnici u šalama i dosjetkama?

Ponekad mi je stvarno žao što gledatelji nemaju priliku vidjeti sve što se događa na snimanjima audicija, jer sam siguran da bi im bilo jako zanimljivo. Svi smo tamo zbog kandidata i oni su nam uvijek u fokusu, a isto tako svjesni smo da nekada interakcija između naš četvero može točku malo 'spustiti' ili ju učiniti nezaboravnom kao kada nekoga ulovi nezaustavljivi smijeh. Siguran sam da zaista imamo sreću, jer naša zajednička energija je vrlo poticajna i često djelujemo jedni na druge kao začin jelu, previše začina nije ukusno, kao što najfinije jelo bez malo začina nije najfinije jelo. Za mene je ljepota našeg odnosa što nije zadan, već spontan, a spontanost je nemoguće programirati.

Volite automobile - koji je vaš 'auto snova'? Jeste li ga možda vozili?

Kao bivši prodavač automobila jako volim automobile. Ne na kolekcionarski način da ih moram imati više ili da moram voziti neki automobil koji drugi ne mogu, više uživam u samoj vožnji. Vožnja me opušta i to su za mene moji trenuci kada mogu glasno slušati ono što mi se sluša i u tom trenutku sam zaista sretan. Ne moram imati najveći, najskuplji ili najluđi automobil, ali bilo bi dobro da je među bržima ! Moj auto snova se mijenja iz godine u godinu i jedina konstanta je da mu se povećava broj konjskih snaga. Za mene automobil ne služi za prijevoz od točke A do točke B, već da vam što češće izvuče osmijeh kada ga vozite.

Kažete da teško odolijevate slatkišima, koji desert su Vam 'slaba točka'?

Sve što ima dovoljno šećera mi je sweet spot. Bilo koji proizvod s dovoljnom količinom čokolade je onaj koji prvi nestane u garderobi za vrijeme pauze Supertalenta. Jako volim tamnu čokoladu s narančom, pa je to moj najčešći izbor kod sladoleda, uz neizostavnu pistaciju. Sladoled ispod dvije kugle ne računam kao sladoled, već kao tester!

Zagreb: Davor Bilman | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Vaša metoda "Skener osobnosti " intrigira ljude. Koliko Vam ona pomaže u ulozi suca na Supertalentu?

Skener osobnosti je jedinstvena metoda i normalno je da kao takva intrigira ljude. Naša osobnost ima veliki utjecaj na naše ponašanje, odluke i sve ono što radimo u životu. Velikim dijelom upravo naša osobnost određuje hoćemo li biti izvođač pop ili klasične glazbe, hoćemo li svirati akustičnu gitaru ili ćemo sve što radimo analizirati. U Supertalentu prepoznavanje nečije osobnosti može biti korisno da kandidata usmjerite na posao, karijeru ili hobi koji je u skladu s njegovom osobnošću. Često kod mlađih kandidata imamo situaciju da misle da trebaju biti ono što njihovi roditelji ili okolina od njih žele da budu, a ne da budu ono što jesu, jer po meni najbolje što možemo učiniti za sebe je da živimo i radimo ono što odgovara našoj osobnosti.

Što Vas najviše veseli u radu s poslovnim ljudima, a što u radu s plesačima?

Sretan sam i zahvalan što sam tijekom 30 godišnjeg radnog iskustva imao priliku upoznati i surađivati s poslovnim ljudima iz različitih branši i različitih pozicija unutar tvrtki i na taj način dobiti lakši uvid u to što želim ili što ne želim raditi. Odnosno s kakvim osobama želim i ne želim raditi. Najviše me veseli činjenica da postoje osobe koje su spremne prihvatiti savjet i na taj način unaprijediti svoje poslovanje i svoje prihode. U tim situacijama, ako sam svojim savjetima i iskustvom pomagao ljudima koji su prošli moje prodajne treninge i komunikacijske treninge, osjećam dio zadovoljstva zbog njihovog uspjeha. Kao što narodna poslovica kaže 'Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati'. Ja toj narodnoj u prodaji još volim dodati '…i da se na kraju naplati'.

Ples je poseban svijet i često si ovi ljudi iz poslovnog svijeta u plesnom svijetu dozvole pustiti kočnice i uživati u čaroliji pokreta, plesnoj konekciji i prilici da su preplavljeni hormonima sreće. Plesači su me naučili da za uživanje u životu ne trebaš novac, odjeću, putovanje, već samo plesnog partnera koji će ti pokloniti osmijeh.

Kako balansirate između televizijskog rada, plesne škole, poslovnih treninga i privatnog života?

Jednostavno, planiranjem i postavljanjem prioriteta. Ne možete biti na dva mjesta istovremeno, ali možete odabrati na kojem želite biti, još ako se pri tome možete riješiti osjećaja da na ovom drugom mjestu nije bolje ili krivnje da niste loši jer niste na tom drugom mjestu, onda nemate problem sa životnim balansom.

Smetaju li Vas kritike u stilu da neke kandidate niste trebali pustiti pred kamere jer se ljudi onda "sprdaju" s njima?

Svaka kritika ili komentar u tom smjeru je pokazatelj da nas ljudi prate i gledaju, pa je svaki komentar dobro došao kao potvrda gledanosti. Što je prihvatljivo, što je normalno, što je fora, što je smiješno, a što čudno je za svakoga od nas različito. Upravo zbog toga Supertalent kao zabavna emisija i je tu da pokaže i slavi različitost.

Kada se osvrnete na karijeru - od plesa do televizije - što smatrate svojim najvećim uspjehom?

Svojim najvećim uspjehom u karijeri i poslovno i privatno smatram činjenicu da mogu svoje vrijeme provesti tamo gdje želim i da me to istovremeno veseli. U ovom dijelu života shvaćam da je najvrjedniji resurs zapravo vrijeme koje imamo na raspolaganju.

Koja je najveća lekcija koju ste naučili od kandidata u Supertalentu?

Ima nekoliko velikih životnih lekcija koje sam naučio ili potvrdio od kandidata u Supertalentu, a to su:

Ljubaznost uvijek dolazi dalje od arogancije.

Ako si u nečemu dobar, nitko te ne može zaustaviti.

Ne možeš se svima svidjeti i to ti ni nije potrebno da bi uspio

Upornost može pobijediti svaki talent

Kada biste morali sami stati na pozornicu Supertalenta, s kojom biste Vi točkom nastupili? Biste li imali partnera?

Sam se vjerojatno nikada ne bi pojavio na pozornici kao što je naša na Supertalentu jer nemam dovoljno hrabrosti za to. A kada bi mogao doći s nekim svakako bih poveo svoje kolege iz žirija. Martinu zato što sve fino i razumljivo zna objasniti svakome, Fabijana jer je drag, empatičan, simpatičan i može napraviti 22 zgiba nezagrijan, a Maju jer je uvijek vesela, svi je vole i da imamo bar nekoga tko je fora obučen. U toj kombinaciji možda bi i moje šanse za prolaz bile znatno veće.

Što mislite, koliko je važan izgled i scenski nastup u odnosu na sam talent?

Kao što sam odgovorio u pitanju ranije, ako imaš talent nitko i ništa te u tome ne može zaustaviti, a izgled i osmišljeni scenski nastup sigurno može značajno doprinijeti da tvoj talent sjaji još i jače. To nikako ne znači da izgled i 'napucani' scenski nastup mogu zamijeniti talent, a imali smo i takvih situacija gdje je kandidat top dok ne počne točka, a onda postaje flop. Za zaključak, svjetlucavi omot i mašna na kutiji s darom čine dar vrijednijim, ali ipak u kutiji mora biti nešto vrijedno.

Kada se isključite iz poslovnog i TV svijeta - koji je vaš najbolji recept za odmor i punjenje baterija?

Sunce, voda, ples, vesela muzika i auto koji izvlači osmijeh.

Kakav je odnos sa sinom Leom? Već je odrastao...

Odnos sa sinom Leom je odličan. Kako živi s mamom, ne čujemo i ne vidimo se svaki dan, ali se trudim da znam sve važnije stvari koje mu se trenutačno događaju u životu. Tata sam koji živi u uvjerenju da što prije skinete djetetu pomoćne kotače s bicikla, omogućavate mu da se vozi ili da padne. I jedna i druga situacija u životu brže dovodi do uživanja u vožnji.

Za ovu prigodu ste rekreirali (Agenta 47), kako bi se u stvarnom životu snašli kao tajni agent?

Volim takvu vrstu akcijskih filmova, a kako bi se snašao u stvarnoj ulozi tajnog agenta nisam 100% siguran. Vjerujem da bih bio dobar agent, ali sam siguran da sam za taj posao preveliki emotivac.