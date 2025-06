Evo kada stiže finale 'Stranger Thingsa': Neće se svidjeti svima

Dugoočekivana peta i posljednja sezona megapopularne serije 'Stranger Things' premijerno stiže ove jeseni, objavio je Netflix. Prema najavi, prva četiri nastavka bit će objavljena 26. studenog, tri nove epizode stižu na Božić, dok će finalna epizoda, koja zaključuje serijal, biti prikazana na samu Staru godinu.

U završnoj sezoni, kako je najavljeno, gledatelji će napokon dobiti odgovore na pitanja koja se godinama postavljaju, osobito ona koja se tiču mitologije tajanstvene paralelne dimenzije.

- Posljednja preostala pitanja bit će otkrivena u petoj sezoni - ranije je izjavio Ross Duffer, jedan od tvoraca serije.

Sinopsis otkriva da će se glavni junaci ponovno ujediniti s jednim ciljem, pronaći i uništiti Vecnu. Ipak, njihovu misiju dodatno otežava činjenica da se njegovo skrovište i planovi ne znaju, dok istovremeno vladine snage stavljaju Hawkins pod vojni karantin i pojačavaju potragu za Eleven, prisiljavajući je da se ponovno skriva. Kako se približava godišnjica Willovog nestanka, tako raste i tjeskoba te se nazire konačna bitka. Da bi je preživjeli, ekipa mora još jednom stati rame uz rame.

Naslovi osam epizoda pete sezone su: 'The Crawl', 'The Vanishing of...', 'The Turnbow Trap', 'Sorcerer', 'Shock Jock', 'Escape From Camazotz', 'The Bridge' i 'The Rightsside Up'.

U glumačkoj postavi i dalje su prisutna poznata lica: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke i drugi. U novoj sezoni pojavljuju se i nova imena poput Jakea Connellyja i Linde Hamilton.

Iako će fanove možda razočarati što neće moći pogledati cijelu sezonu odjednom, ovakav model podjele zapravo postaje sve češći u industriji. Netflix i druge streaming platforme sve češće dijele sadržaj na više faza kako bi zadržali interes publike kroz duže razdoblje.

Objavljivanje epizoda tijekom američkog Dana zahvalnosti, Božića i Nove godine pametna je poslovna odluka jer je riječ o razdoblju kada publika provodi više vremena kod kuće, što znači i više minuta gledanja. Time Netflix ne samo da osigurava visoku gledanost, već i pretplate kroz dva puna mjeseca. Uz to, vremenski razmak između epizoda stvara prostor za rasprave, teorije i iščekivanje, što dodatno povećava interes.

Iako je originalna prva sezona objavljena u cijelosti, stvarajući od Stranger Thingsa globalni fenomen, Netflix sada pokušava spojiti najbolje od oba svijeta: uzbuđenje zbog binđanja, ali i zbog čekanja. A s obzirom na kultni status serije, finalna sezona ima potencijal postati jedan od najvećih televizijskih događaja svih vremena. Emitirana prvi put 2016. godine, 'Stranger Things' se izdigla u jedan od najprepoznatljivijih brendova Netflixove produkcije.