FOTO Kraljica bikinija prekrila grudi školjkom, vruće fotke s plaže ostavljaju bez daha...

Brooks Nader (28) već dugo zovu kraljicom bikinija i nije teško shvatiti zašto. Nedavno je na plaži u Dominikanskoj Republici pozirala u šarenom bikiniju, a grudi prekrila tek školjkom. Manekenka je ondje boravila zbog snimanja kampanje za brend kupaćih kostima, a nekoliko vrućih kadrova s tropske lokacije podijelila je i na društvenim mrežama.
Nader se nedavno našla u središtu pažnje i zbog glasina da je u vezi s Benom Affleckom. | Foto: Instagram
