FOTO Kraljica bikinija prekrila grudi školjkom, vruće fotke s plaže ostavljaju bez daha...

Brooks Nader (28) već dugo zovu kraljicom bikinija i nije teško shvatiti zašto. Nedavno je na plaži u Dominikanskoj Republici pozirala u šarenom bikiniju, a grudi prekrila tek školjkom. Manekenka je ondje boravila zbog snimanja kampanje za brend kupaćih kostima, a nekoliko vrućih kadrova s tropske lokacije podijelila je i na društvenim mrežama.
Nader se nedavno našla u središtu pažnje i zbog glasina da je u vezi s Benom Affleckom.
Nagađanja je u siječnju pokrenula stranica DeuxMoi, ali manekenka ih je brzo demantirala.
- Nisam ga upoznala u životu - napisala je zvijezda o bivšem suprugu Jennifer Lopez u komentaru na stranici.
U jednom od nedavnih intervjua otvoreno je govorila i o pritisku izgleda u svijetu mode.
- Kad sam imala 18 godina i preselila se u New York, mislila sam: 'Stavit ću filere. Ići ću na sve te tretmane, na liposukciju, što god treba.' Moji roditelji su mi dali oko 1000 dolara i rekli: 'Zabavi se'. Osjećala sam se kao da to svi rade. Bila sam bačena u taj svijet Hollywooda i potrage za savršenstvom. Mislila sam da su fileri odgovor - rekla je.
Danas kaže da se osjeća mnogo bolje u svojoj koži, ali priznaje da bi u budućnosti ponovno mogla ići na estetske zahvate.
- Nikad ne reci nikad za bilo što, jer nikad ne znaš kako ćeš stariti. Za sada volim svoj osmijeh i kako izgledam. Osjećam se kao da opet izgledam kao stara ja - rekla je.
