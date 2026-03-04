FOTO Kraljica bikinija prekrila grudi školjkom, vruće fotke s plaže ostavljaju bez daha...

​- Kad sam imala 18 godina i preselila se u New York, mislila sam: 'Stavit ću filere. Ići ću na sve te tretmane, na liposukciju, što god treba.' Moji roditelji su mi dali oko 1000 dolara i rekli: 'Zabavi se'. Osjećala sam se kao da to svi rade. Bila sam bačena u taj svijet Hollywooda i potrage za savršenstvom. Mislila sam da su fileri odgovor - rekla je. | Foto: Instagram