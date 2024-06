Evo kakav bizaran zahtjev J.Lo ima za svoje osoblje: 'Puno veći celebrityji su ljubazniji od nje...'

Pjevačica Jennifer Lopez (54) u posljednje je vrijeme u centru pozornosti zbog navodnih problema koje ima u braku s Benom Affleckom. Supružnici navodno već neko vrijeme ne žive zajedno, a brojni smatraju da će se i rastati. Usred bračnih problema su počele kružiti priče i tvrdnje o tome da je J.Lo 'diva' te da ima bizarne zahtjeve za svoje osoblje, prenosi Daily Mail.

Pokretanje videa... 01:53 Jennifer Lopez na Met Gala u New Yorku | Video: 24sata/reuters

J.Lo, prema tvrdnjama izvora, ima pravilo da ju nitko od osoblja ili drugih zaposlenih pomoćnika ne smije pogledati u oči.

- Jedan naš prijatelj je radio na osvjetljenju za njezin koncert. Svi su radnici dobili strogu uputu: Ne gledajte u gospođu Lopez. Ne smije biti kontakta očima - napisao je jedan od tih izvora na društvenim mrežama, a drugi dodao:

- Znam ljude koji su radili u jednom casinu i dobili su upute da u potpunosti izbjegavaju kontakt očima s J. Divom. Danas se još uvijek smiju tome jer su puno veći celebrityji dolazili i bili su puno ljubazniji i prijateljski naklonjeni.

Premiere of 'Atlas' at The Egyptian Theatre Hollywood in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

J.Lo je ista pravila navodno postavila i svojim vozačima limuzine. 'Ne mogu ju čak pogledati ni u retrovizorima', tvrde izvori.

Jedna američka voditeljica podcasta je također podijelila svoju priču o Jennifer i njenom bizarnom pravilu.

- Imam prijatelja koji je radio zvuk na projektu J.Lo i izbacila ga je van. Zaustavila je cijelu produkciju i sve samo zato što ju je pogledao u oči - rekla je ona. Slične je zahtjeve imala i za osoblje jednog skijaškog resorta u Kaliforniji.

Inače, medijska ličnost Meghan McCain prozvala je Lopez 'duboko neugodnom osobom'. Meghan je s pjevačicom radila intervju 2019. godine, a nije joj se nimalo svidjela, kako je ispričala nedavno u svojem podcastu 'Citizen McCain'. Poručila je Jennifer da se mora 'prizemljiti' te da nije imala lijepo iskustvo s njom.

The Met Gala red carpet arrivals in New York City | Foto: Andrew Kelly

- Zapravo se osjećam loše sada jer osjećam da J.Lo trenutačno maltretiraju i ne želim tome dodavati. Ali, ona je samo duboko neugodna osoba. Imala je najveću pratnju koju sam ikad vidjela kod celebrityja. Više od Kim Kardashian, više od predsjednika... Stvarno ne razumijem zašto je to potrebno - rekla je. U podcastu je gostovao Carlos King, koji je bio iznenađen njenim tvrdnjama jer je imao dobra iskustva s Jennifer, ali se Meghan nije složila s njim.

- J.Lo nema reputaciju dobre i normalne osobe. Ništa novo ne otkrivam - dodala je McCain.