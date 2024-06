Širi se fotka Affleckove mame i bivše, brojni se šale: 'Ben, ova prva Jennifer ti je puno bolja...'

U posljednjih nekoliko tjedana sve oči uprte su navodnom krahu braka između Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Glumac je sada snimljen u društvu bivše supruge Jennifer Garner i svoje majke.

Bivši supružnici zajedno su stigli na utakmicu njihovog sina Samuela, a pridružila im se i Benova majka. Garner se razveselila kad je vidjela svoju bivšu svekrvu.

Jennifer Garner Shares a Laugh with Ben Affleck and his Mom | Foto: AMCO

Svi su u jednom trenutku smijali, a ako je suditi prema fotografijama uživali su. U jednom trenutku Garner i Benova majka su se zagrlile. Fotka se počela širiti po društvenim mrežama:

- Njegova majka izgledala je kao da mu govori: 'Ova prva Jennifer ti je puno bolja' - pisali su korisnici društvenih mreža.

Jennifer Garner Shares a Laugh with Ben Affleck and his Mom | Foto: AMCO

Prisjetimo se, J.Lo je navodno upozorila bivšu Afflecka da se drži podalje od njega, pisao je ranije RadarOnline. Kako tvrde izvori, Lopez smeta to što Ben razgovara s bivšom o problemima u braku.

- Svi znaju da su Ben i Jen ostali vrlo bliski nakon nakon razvoda. Povjerava se Jen oko svega, čak i oko problema s J.Lo. Ona mrzi to što se Ben vraća svojoj razumnoj i prizemljenoj bivšoj supruzi zbog savjeta i emocionalne podrške. Ona ne želi Jenino mišljenje - rekao je izvor.

Ben Affleck and Jennifer Lopez stop by Soho house in Los Angeles | Foto: Profimedia

- J.Lo nije direktno rekla Jen da se povuče, obje su već prošle ovo i znaju svoje granice - ali je rekla Benu da se njegova bivša mora držati podalje od njega i maknuti se iz njihove privatne drame - dodali su, a navodno je Ben prenio poruku svojoj bivšoj.