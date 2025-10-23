Evo kako Alen iz Života na vagi izgleda danas: Odnio pobjedu u showu, izgubio čak 86,4 kile

Bivši natjecatelj popularnog showa, na svojem Instagram profilu najviše je kritizirao Dominika. Podsjetimo, Alen je u reality ušao sa 181,3 kilograma, a svojom upornošću od ulaska u show je skinuo čak 86,4 kilograma
Od svih priča koje su prošle kroz 'Život na vagi', ona Alena Abramovića svakako je jedna od najinspirativnijih.
Od svih priča koje su prošle kroz 'Život na vagi', ona Alena Abramovića svakako je jedna od najinspirativnijih.
Alen je bio natjecatelj treće sezone popularnog showa.
U reality je ušao sa čak 181, 3 kilograma.
Iz showa je kao pobjednik izašao bogatiji za 150 tisuća kuna te je izgubio čak 86,4 kilograma.
Kako je u tijeku već 9. sezona 'Života na vagi', Alen se na svojim društvenim mrežama osvrnuo i na sadašnje kandidate te je prokomentirao da nekako presporo gube kilograme, no najviše se osvrnuo na Dominika.
- Ja se ne sjećam da je postojao toliko negativan, nadmen, narcisoidan i licemjeran manipulator kao što je ovaj Dominik! Još kada spominje svoju vjeru... Nije svjestan koliko njegovo ponašanje nema veze s Bogom ili s Isusom - napisao je Alen te poručio kako zna da 'ne bi trebao ovako pisati kao bivši natjecatelj', no da je imao potrebu za time - započeo je Alen.
- Šteta što takav lik nije bio u mojoj sezoni da mu smanjim doživljaj sa skidanjem kila... Bio bi manji od makova zrna - napisao je te dodao kako 'svi jako loše skidaju kile'. U komentarima je napisao i kako se 'bahato odgovaranje trenerima' ne bi toleriralo u sezoni u kojoj je on bio - dodao je Abramović.
Od tada svojom upornošću nije prestao inspirirati obožavatelje.
