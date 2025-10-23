Obavijesti

Evo kako Alen iz Života na vagi izgleda danas: Odnio pobjedu u showu, izgubio čak 86,4 kile

Bivši natjecatelj popularnog showa, na svojem Instagram profilu najviše je kritizirao Dominika. Podsjetimo, Alen je u reality ušao sa 181,3 kilograma, a svojom upornošću od ulaska u show je skinuo čak 86,4 kilograma
