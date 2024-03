Evo kako je Dragana Mirković pričala o prošlosti s Tonijem: 'Nije mi bilo bitno što je Hrvat'

Mogla sam se udati za bogataša da ne radim ništa, ali to me nije privlačilo. Ja sam bila ta ‘lokomotiva’, kako me zove moja ekipa. On je umio pratiti me i zajedno smo mnogo toga napravili, ali riskirala sam puno, pričala nam je tako u utorak navečer Dragana Mirković (56) o svom uskoro bivšem suprugu Toniju Bijeliću. Pjevačicu smo posjetili u njezinom dvorcu Ebenfurth i bili smo uz nju u trenutku kad je objavila da je podnijela papire za razvod poslije 24 godine braka.

Za Tonija se udala 2000. godine. On je živio u momačkom unajmljenom stanu od 50 kvadrata. Dragana je živjela u jednoj od najvećih i najljepših kuća u Beogradu.

- Imala sam 32 godine. Htjela sam djecu i nekoga tko nije s estrade. Nisam ni puno birala. Pokazalo se da nisam pogriješila, bez obzira na sve što je bilo i što će biti. Zadovoljna sam, imam dvoje divne djece. I dalje radim kao da nemam ništa jer smatram da čovjek treba raditi, a u ovom trenutku radim da bih drugima pomogla - iskreno će Dragana.

Toni je Hrvat rođen u Bosni i Hercegovini, a Dragani, kao i njezinom okruženju tad, to nije smetalo.

- Bila sam vrlo hrabra i neviđeno sam riskirala. Nitko mi ništa nije uradio u Srbiji, nisu čak ni javno rekli: ‘Zašto za njega, a ne za nekog drugog?’. Zbog toga sam ponosna na ljude u Srbiji. Nisu mi zamjerili što je on Hrvat, više su mi tu u inozemstvu zamjerili. Sve sam ostavila. Došla sam s mišlju da se nikad više neću baviti glazbom. Trebao mi je bijeg od svega što me okruživalo. Imala sam potrebu pobjeći - rekla nam je Dragana i dodaje:

- On je bio normalan čovjek. To mi je bilo potrebno, to i da osnujem obitelj. To sam tražila, a za ostalo sam znala da ću moći. Uvijek sam sve sama mogla. On je bio lijep momak, vozio moćan auto, kao i svi ovdje. Nema stan, OK, zaradit ćemo ga. Cijela estrada zna koliko sam radila u braku, ali to sam i htjela - ispričala nam je.