Što će biti u serijama u ponedjeljak? General Badurina sve više sumnja na Domazeta

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Što će biti u serijama u ponedjeljak? General Badurina sve više sumnja na Domazeta
2
Foto: Tom Dubravec

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 8. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante je ozlijeđen, Nikola i Cvita ga spašavaju, a vremena je sve manje. Katarina se opet suočava s Jakovom te s Domazetom traži Cvitu po cijelom Vrilu. General Badurina sve je više sumnjičav prema Domazetu.

La Promesa 

HRT1 13:20

Manuel kaže Alonsu da će izrađivati avionske motore u hangaru. Obitelj otkrije da je Leocadia zauzela markizinu sobu. Lope zatekne Maríju Fernández s pismom u kojem daje otkaz.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Nakon eksplozije bombe na uličnom festivalu, tim se u istrazi udružuje s FBI-em. Policajac kojeg je Burgess obučavala nestao je nakon eksplozije, a dokazi koji ga povezuju s bombom i terorističkom skupinom se gomilaju.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Jakov ne shvaća zašto Crni nije ispunio obećanje i odlazi ga suočiti. Crni mu objasni da je Veljko poželio biti pošten u najgore moguće vrijeme. Petra je ljubomorna na odnos Joce i Veljka, ali dobiva novi problem u vidu majke Filipe, koja dolazi u nenajavljeni posjet. Veljko shvaća da mora moliti Antu za pomoć. Traži pomoć od Divne koja želi da on preuzme odgovornost. Klaudija pronalazi ispremetan svoj ured u postaji.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Spomenka traži od Stanislava drugu priliku, ali on nije siguran može li joj opet vjerovati. Nakon što je shvatila da su se Natalija i Vinko dodirivali nogom ispod stola, Jadranka čuje da to nije jedino što se dogodilo između njih dvoje. Marko inicira da se pokrene akcija za Martinov povratak na mjesto načelnika.

Cacau

HRT1 12:30

Marco se složi s Marleneinim planom da izazovu helikoptersku nesreću dok Tiago i Salomão budu u njemu i kad se Cacau iskrca u Portu.

