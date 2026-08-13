Evo kako je nastao South Park

Priča o nastanku South Parka počela je mnogo prije nego što su Stan, Kyle, Cartman i Kenny postali jedni od najprepoznatljivijih animiranih likova na televiziji. Njezini korijeni krenuli su na Sveučilištu Colorado u Boulderu, gdje su se početkom devedesetih upoznali Trey Parker i Matt Stone. Upravo su ondje, između studentskih filmskih projekata, dosadnih snimanja i međusobnog zbijanja šala, počeli razvijati humor koji je nekoliko godina poslije prerastao u svjetski televizijski fenomen.

Parker je za Entertainment Weekly ispričao kako bi on i Stone vikendima redovito bili na studentskim snimanjima, radeći s kamerom, zvukom ili obavljajući neki drugi posao na setu. Budući da su im snimanja često bila beskrajno dosadna, zabavljali su se razgovarajući visokim, djetinjastim glasovima. Takve su glasove koristili i na nastavi, premda njihovi profesori nisu dijelili njihovo oduševljenje tom vrstom humora. Ono što je počelo kao način ubijanja dosade postupno je postajalo temelj njihova budućeg komičarskog izraza.

Uoči jednog studentskog prikazivanja filmova prije božićnih praznika Parker je poželio napraviti nešto drukčije. Već je imao iskustva s animacijom te je za kratki animirani film "American History" osvojio studentsku nagradu. Zajedno sa Stoneom odlučio je spojiti jednostavnu animaciju od papirnatih izrezaka s dječjim glasovima koje su već neko vrijeme usavršavali. Rezultat je bio kratki film "Jesus vs. Frosty". U njemu se pojavljuju četvorica dječaka koji čarobni šešir stavljaju na snjegovića. Snjegović oživljava, ali umjesto prijateljskog Frostyja postaje ubojito čudovište. Nakon smrti dvojice dječaka pojavila se rana verzija jedne od budućih zaštitnih fraza South Parka, reakcija na Kennyjevu smrt. Preostali dječaci na kraju traže pomoć od Isusa, koji svojom aureolom poput bumeranga obezglavljuje zlog snjegovića.

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Studentska publika u Boulderu bila je oduševljena. Parker je poslije isticao da je upravo kontrast između slatke, primitivne animacije, dječjih glasova i krajnje nepristojnog jezika bio nešto što publika dotad gotovo nikada nije vidjela. "Jesus vs. Frosty" istodobno je označio početak male produkcijske kuće Parkerova i Stoneova kruga nazvane Avenging Conscience, prema nijemom filmu D. W. Griffitha koji su gledali na nastavi.

Do 1993. Parker i Stone živjeli su u Los Angelesu te su pokušavali pronaći svoje mjesto u filmskoj industriji. Radili su razne poslove te su spavali na kaučima prijatelja. Prekretnica se dogodila nakon susreta s televizijskim producentom i direktorom Brianom Gradenom. Kada je Graden zatražio da vidi još njihovih radova, dobio je primjerak filma "Jesus vs. Frosty". Njegova reakcija bila je izrazito pozitivna. Posebno su ga privukli Parkerov i Stoneov osjećaj za ritam, komične stanke i način na koji su svakodnevna opažanja pretvarali u apsurd.

Graden je odlučio kratki film poslati prijateljima kao neobičnu božićnu VHS čestitku. Parker i Stone zabavljali su se reakcijama, ali još nisu ozbiljno razmišljali o tome da bi se oko tih animiranih dječaka mogla izgraditi televizijska serija. Međutim, interes je postajao sve veći pa im je Graden ponudio oko 2000 dolara za izradu novog božićnog filma, ovoga puta uz ideju da bi koncept možda mogao poslužiti kao osnova za televizijski projekt.

Rezultat je bio "The Spirit of Christmas", poznat i kao "Jesus vs. Santa", dovršen 1995. godine. Za razliku od prethodnog filma, ovdje je svijet budućeg South Parka već mnogo jasnije definiran. Na početku se pojavljuje natpis koji mjesto radnje identificira kao South Park, a Stan, Kyle, Cartman i Kenny čekaju autobus i pjevaju božićnu pjesmu.

- Bili smo zaista iznenađeni i nismo imali dojam u kojem smjeru će sve krenuti. Danima nismo ni spavali samo da bismo napravili pet minuta videa. Na taj se rad nismo ni potpisali jer smo mislili da je to ogledni primjerak nečega što tek moramo napraviti - komentirao je godinama kasnije Parker za EW.

"The Spirit of Christmas" postao je svojevrsni viralni hit prije nego što je pojam viralnog internetskog sadržaja postao dio svakodnevnog jezika. VHS kazete kopirale su se iznova i iznova. Ljudi koji su dobili snimku izrađivali su nove primjerke i prosljeđivali ih prijateljima, pa je film postupno izišao iz uskih krugova holivudske industrije. Jedna od najpoznatijih priča iz tog razdoblja je ona da je George Clooney napravio stotine kopija filma kako bi ih dijelio poznanicima.

Upravo je takvo nekontrolirano širenje pokazalo koliko je Parkerov i Stoneov koncept bio privlačan publici. Na površini je sve izgledalo krajnje jednostavno: grubo izrezani likovi, snježni gradić, dječji glasovi i namjerno primitivna animacija. Ispod toga nalazio se precizno razvijen komičarski pristup koji je spajao vulgarnost, društvenu satiru, popularnu kulturu, religiju, nasilje i dječju perspektivu.

South Park je službeno debitirao 13. kolovoza 1997. godine te je napravio pravu revoluciju u popularnoj kulturi. Do danas je emitirano 338 epizoda, a autori i dalje ne planiraju stati sa snimanjem.