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Srpska pjevačica zbog ljubavi je odlučila promijeniti svoju vjeru

Piše 24sata,
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Srpska pjevačica zbog ljubavi je odlučila promijeniti svoju vjeru
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Foto: Instagram
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Srpska pjevačica Tamara Selimović promijenila je vjeru i prešla na Islam zbog udaje za starijeg pjevača Emira Habibovića

Admiral

Folk pjevač Emir Habibović i natjecateljica 'Zvezde Granda' Tamara Selimović vjenčali su se u džamiji u Baru. Oni su odlučili prvo ozakoniti brak islamskim vjerskim obredom. Tamara je ranije bila pravoslavne vjeroispovijesti, ali je prešla na islam, pa je tako obred u džamiji za njih imao posebno značenje.

Foto: Instagram

Posebnu pažnju privukao je trenutak kada su svoje ruke stavili jednu preko druge, uz burme i muslimansku svetu knjigu, Kur'an. Nakon vjenčanja, pjevač i njegova supruga s obitelji su u najužem krugu slavili na jahti, gdje je Emir i zapjevao s bratom.

Foto: screenshoot/Instagram

Iako ih nakon Tamarinog poroda očekuje i građansko vjenčanje u općini, budući supružnici ne kriju da im je ovaj trenutak bio posebno važan i da će ga zauvijek pamtiti te su upravo zato prve fotografije podijelili sa svojim pratiteljima.
 

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