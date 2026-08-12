Srpska pjevačica zbog ljubavi je odlučila promijeniti svoju vjeru

Folk pjevač Emir Habibović i natjecateljica 'Zvezde Granda' Tamara Selimović vjenčali su se u džamiji u Baru. Oni su odlučili prvo ozakoniti brak islamskim vjerskim obredom. Tamara je ranije bila pravoslavne vjeroispovijesti, ali je prešla na islam, pa je tako obred u džamiji za njih imao posebno značenje.

Foto: Instagram

Posebnu pažnju privukao je trenutak kada su svoje ruke stavili jednu preko druge, uz burme i muslimansku svetu knjigu, Kur'an. Nakon vjenčanja, pjevač i njegova supruga s obitelji su u najužem krugu slavili na jahti, gdje je Emir i zapjevao s bratom.

Foto: screenshoot/Instagram

Iako ih nakon Tamarinog poroda očekuje i građansko vjenčanje u općini, budući supružnici ne kriju da im je ovaj trenutak bio posebno važan i da će ga zauvijek pamtiti te su upravo zato prve fotografije podijelili sa svojim pratiteljima.

