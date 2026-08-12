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Maja otkrila tko je misteriozni muškarac iz Baške Vode

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Maja otkrila tko je misteriozni muškarac iz Baške Vode
Foto: Instagram
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Nakon što se u ponedjeljak u javnosti pojavila fotografija Maje Šuput kako sjedi u krilu tetoviranog muškarca, počela su nagađanja kako pjevačica ponovno ljubi, o čemu se sada i ona izjasnila

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Nakon što se u ponedjeljak u javnosti pojavila fotografija Maje Šuput kako sjedi u krilu tetoviranog muškarca, počela su nagađanja kako pjevačica ponovno ljubi. Fotografija je nastala na Majinom nedavnom nastupu u Baškoj Vodi, a fanovi su ispričali kako se misteriozni muškarac nije odvajao od pjevačice. Za Net.hr, Maja je objasnila o kome je riječ i zašto ju je muškarac pratio i u backstage.

Foto: Čitateljica/24sata

- Ne radi se o nikakvom novom muškarcu, pisalo je poviše fotografije da je dečko frizer. Radio mi je frizuru, naravno da je bio u backstageu da me pričeka i 'razmontira' kosu nakon nastupa. To je dečko koji je zaslužan za moje frizure kada sam u tom dijelu Hrvatske i čisto iz zahvalnosti prenijela sam njegovu objavu - rekla je Maja za Net.hr i dodala da ne bi prenijela fotografiju da je bila riječ o novom muškarcu u njenom životu. 

- Nemam vremena baviti se demantijima, ali problem je što mnogi ljudi čitaju samo naslove. Dakle, riječ je o frizeru koji je vjerno pratio da mi rep ne padne tijekom nastupa, s obzirom na to da skačem 300 na sat. Svi su frizeri u panici kada nastupam pa je lakše da budu uz mene nego da na Instagramu gledaju je li mi se frizura raspala - zaključila je Maja u izjavi za Net.hr.

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