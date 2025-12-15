Obavijesti

Show

Komentari 1
SNIJEG, ŠAMPANJAC, SNOWBOARD...

Evo kako Meri Goldašić provodi zimovanje uz poznatu Hrvaticu

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kako Meri Goldašić provodi zimovanje uz poznatu Hrvaticu
3
Foto: Instagram

Fotografijama i snimkama s planine Meri Goldašić otkrila je kako izgleda njezin zimski bijeg, ispunjen snijegom, dobrim raspoloženjem i stylish trenucima

Meri Goldašić ovih dana boravi na Jahorini, gdje uživa u snijegu i zimskom ugođaju. Na društvenim mrežama objavila je nekoliko fotografija i videa kojima je pokazala kako provodi svoj odmor.

LIJEPA GESTA FOTO Influencerica Meri se tetovirala: Pogledajte što je humanitarno 'stavila' na sebe
FOTO Influencerica Meri se tetovirala: Pogledajte što je humanitarno 'stavila' na sebe

Vrijeme uglavnom koristi za boravak na otvorenom, ali i za opuštanje i druženje. U objavama ne skriva svoje dobro raspoloženje i da joj promjena okoline jako odgovara.

Foto: Instagram

Na putovanju joj se pridružila i influencerica Andrea Trgovčević, s kojom dijeli zajedničke trenutke. Meri se nakon kratkog odmora vraća svakodnevnim obavezama, a snježni bijeg očito joj je dobro došao.

SASVIM ISKRENO FOTO Meri Goldašić priznala što je sve na sebi 'popravila': Evo kako je izgledala prije zahvata
FOTO Meri Goldašić priznala što je sve na sebi 'popravila': Evo kako je izgledala prije zahvata

U jednoj objavi pozirala je u elegantnom krznenom kaputu držeći čašu šampanjca, dok je u drugoj pokazala kako se snalazi na snowboardu, odjevena u moderno zimsko odijelo u maslinastim i ljubičastim nijansama.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Poznati svi finalisti 12. sezone popularnog 'Supertalenta'
TKO ĆE POBIJEDITI?

Poznati svi finalisti 12. sezone popularnog 'Supertalenta'

Četvero kandidata u nedjelju je izborilo finale u Areni Zagreb
Alen Vitasović: Sinoć u Poreču je bio moj posljednji nastup
NAJAVIO KRAJ GLAZBENE KARIJERE?

Alen Vitasović: Sinoć u Poreču je bio moj posljednji nastup

Pjevač je Facebook objavom potaknuo nagađanja o kraju karijere. Obožavatelji i kolege odmah su reagirali porukama podrške i molbama da ne odustaje
Pet godina nije vidio obitelj, a 'Supertalent' mu je priredio nezaboravno iznenađenje...
FILIPINAC NICOLAS DIRNUO SVE

Pet godina nije vidio obitelj, a 'Supertalent' mu je priredio nezaboravno iznenađenje...

Mladi Filipinac izveo je pjesmu 'Dvije zvjezdice' Tajči, a izvedbu je posvetio svojoj obitelji koju nije vidio pet godina. Nakon nastupa uslijedilo je iznenađenje koje je dodatno pojačalo emocije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025