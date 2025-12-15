Evo kako Meri Goldašić provodi zimovanje uz poznatu Hrvaticu

Meri Goldašić ovih dana boravi na Jahorini, gdje uživa u snijegu i zimskom ugođaju. Na društvenim mrežama objavila je nekoliko fotografija i videa kojima je pokazala kako provodi svoj odmor.

Vrijeme uglavnom koristi za boravak na otvorenom, ali i za opuštanje i druženje. U objavama ne skriva svoje dobro raspoloženje i da joj promjena okoline jako odgovara.

Foto: Instagram

Na putovanju joj se pridružila i influencerica Andrea Trgovčević, s kojom dijeli zajedničke trenutke. Meri se nakon kratkog odmora vraća svakodnevnim obavezama, a snježni bijeg očito joj je dobro došao.

U jednoj objavi pozirala je u elegantnom krznenom kaputu držeći čašu šampanjca, dok je u drugoj pokazala kako se snalazi na snowboardu, odjevena u moderno zimsko odijelo u maslinastim i ljubičastim nijansama.

Foto: Instagram

Foto: Instagram