SASVIM ISKRENO

FOTO Meri Goldašić priznala što je sve na sebi 'popravila': Evo kako je izgledala prije zahvata

Hrvatska influencerica Meri Goldašić na Instagramu je otvoreno progovorila o estetskim zahvatima koje je imala, podijelivši sa svojim pratiteljima detaljan popis svih korekcija. Tako je 'popravila' grudi, nos, ispeglala borice, povećala usne, sredila zube...
Zagreb: Održan je Prahir Story Hall of Fame
Bivša MasterChef natjecateljica i influencerica Meri Goldašić poznata je po svom opuštenom, transparentnom pristupu na društvenim mrežama, a najnovijom objavom ponovno je privukla veliku pažnju javnosti. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
