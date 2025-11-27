FOTO Meri Goldašić priznala što je sve na sebi 'popravila': Evo kako je izgledala prije zahvata

Hrvatska influencerica Meri Goldašić na Instagramu je otvoreno progovorila o estetskim zahvatima koje je imala, podijelivši sa svojim pratiteljima detaljan popis svih korekcija. Tako je 'popravila' grudi, nos, ispeglala borice, povećala usne, sredila zube...
Bivša MasterChef natjecateljica i influencerica Meri Goldašić poznata je po svom opuštenom, transparentnom pristupu na društvenim mrežama, a najnovijom objavom ponovno je privukla veliku pažnju javnosti.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Bez imalo skrivanja Meri je otkrila što je sve radila na sebi, napisavši što je sve radila i gdje.
"Ja se unaprijed ispričavam svima koji već znaju, ali opet dobivam more upita, pa da istresem još jednom jer ipak su ovdje 96% pratitelja žena i to zrelije", napisala je.
Zatim je navela popis estetskih korekcija koje je napravila – od povećanja grudi, korekcije usana, filera i botoksa, do oblikovanja nosa i zubi, pa sve do tretmana kože, treninga i mršavljenja.
"Eto je*iga, da je pi*a biti lako, pi*ka bi bio svatko", napisala je na kraju popisa.
Naglasila je i da sama sve plaća. "Sve do jedne stavke si jesam i nastavit ću sama sebi plaćati, a to toplo savjetujem svakoj ženi, da ne ovisi ni o kom".
Meri je i ranije iskreno podijelila s pratiteljima i da je išla na estetske korekcije.
Meri Goldašić je šira javnost upoznala u MasterChefu prije par godina, a nakon toga se posvetila društvenim mrežama.
Tamo redovno objavljuje kako vježba, što jede, a pohvala na račun njenog izgleda ne nedostaje.
Na pitanje jedne pratiteljice koliko je najviše kilograma imala, a koliko ima sad, napisala je da je nakon drugog poroda imala 94 kile, a sada ima 64.
Prošlog tjedna našla se u centru pažnje nakon što je objavila kako se razvela.
Na društvenim mrežama objasnila je kako ona i njezin suprug Jurica već neko vrijeme nisu zajedno.
Kasnije se našalila na vlastiti račun. Pratitelj je na njezinu objavu na Instagramu komentirao: 'I nama je tako postalo svako paljenje interneta jer tvoj razvod iskače iz paštete'. A ona je odgovor podijelila na Instagram priči, uz kratku poruku: 'A zamisli kako je meni – ja ne mogu pobjeći od svog razvoda ni kad ugasim internet'.
