Evo kako se Lille bori protiv vrućine: Raskopčala jaknu i hlače pa pokazala gole grudi

Foto: Instagram

U opisu vruće fotke Lidija je citirala hit Britney Spears 'Oops. I did it again' (Ups, opet sam to napravila'), te u svom stilu naglasila kako ne koristi Photoshop ni filtere

Zahvaljujući ljetnim vrućinama seksi izdanja slavnih dama postala su svakodnevica, no pjevačica Lidija Bačić (36) pronašla je način da se istakne. POGLEDAJTE VIDEO: Lille koristi svaku priliku da istakne svoje adute, te se često fotografira u minijaturnim bikinijima i donjem rublju. Ipak, ovoga je puta odlučila otići korak dalje. Raskopčala je pripijene poderane traperice i otkrila kako ispod njih nema gaćice. Nije nosila ni grudnjak te je rastvorila jaknu i pokazala potpuno gole grudi, dok je bradavice sakrila rukama. U opisu fotke je citirala hit Britney Spears 'Oops. I did it again' (Ups, opet sam to napravila'), te u svom stilu naglasila kako ne koristi Photoshop ni filtere. - Ljudi, ovo je ipak prevruće - napisao joj je oduševljeni pratitelj. Na fotki je u nekoliko sati skupila više od 10 tisuća lajkova. Splitska pjevačica nedavno je nastupila na otvorenju javnog biološkog bazena u Čazmi. Za tu je priliku također odabrala provokativnu kombinaciju, kratki topić i pripijenu suknju, te pokazala isklesani trbuh. Najčitaniji članci