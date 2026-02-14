Evo koga bi strani influenceri poslali u Beč na Eurosong...

Iza nas je i druga polufinalna večer Dore i impresivnih nastupa od kojih su neki, poput ZEVIN, posebno dignuli publiku u studiju na noge. No gledatelji i slušatelji su presudili i od 12 polufinalista drugoga dana priliku za odlazak u Beč dobili su: Sergej, DEVIN, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić. Uz njih u nedjelju svoj put do Eurosonga probat će izboriti Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap.

Pitanjem "tko će Hrvatsku ove godine predstavljati na Eurosongu" bavili su se i strani influenceri i youtuberi, čija mišljenja itekako cijene fanovi Eurosonga. Posebno su pohvalili činjenicu da Lelek ide u finale Dore, a upravo bi pjesma "Andromeda", prema većini influencera, trebala predstavljati Lijepu Našu na Eurosongu. Među ostalim favoritima po njima je bila Zevin, ali publika je odlučila da ona ne ide u finale. Stranim kritičarima svidjele su se i pjesme koje su izveli ToMa, Ananda i Lima Len.

Foto: HRT

Lelek s pjesmom "Andromeda" dominira kao apsolutni favorit Dore 2026. prema kladionicama Hrvatske lutrije, gdje imaju kvotu od 2,00 za pobjedu, čime su daleko ispred konkurencije.

Iza njih je Zevin s "My Mind" (kvota 4,00), koja je jučer ipak ispala iz utrke za Beč, te ToMa ("Ledina"), Ananda ("Dora") i Lima Len.

Usporedbe radi, kladionice Hrvatske lutrije prošle godine predviđale su pobjedu Magazina, Marka Bošnjaka ili grupe Ogenj, koji su imali gotovo jednake kvote, te je na kraju Marko Bošnjak izborio pobjedu. Godinu ranije apsolutni favorit je bio Baby Lasagna, pobjednik Dore s najvećim plasmanom na Eurosongu od osamostaljenja Hrvatske. Let 3 je 2023. bio visoko na listi po kvotama prije finala te je također pobijedio na Dori.

Ankete na Eurovision Worldu i pregledi na YouTubeu dodatno potvrđuju status ovogodišnjih favorita, s najvećim brojem glasova publike i pohvalama za spoj etno glazbe i elektronike u slučaju pjesme "Andromeda". Strani influenceri i fanovi Eurosonga na na Redditu i YouTubeu ne mogu se načuditi velikoj snazi vokala Leleka nazivajući pjesmu "čistom umjetnošću" koja spaja etno dubinu s intenzivnim "elektroničkim pulsom". U videima, poput reakcija na Eurosong singlove, komentatori ističu jedinstveni intenzitet pjesme, hvaleći harmonije Inke Večerine Perušić, Judite Štorgeta, Korine Olivije Rogić, Lare Brtan i Marine Ramljak kao nešto što Hrvatska mora poslati u Beč. Popularni eurovizijski youtuber istaknuo je Lelek kao favorita.

- Ovo nije samo pjesma, ovo je epska priča - vokali su neumoljivi, etno elementi daju autentičnost koju rijetko čujemo, a produkcija je svjetske klase - istaknuo je ESC Tom.

Foto: HRT

Irskom komentatoru Eurosonga to je postao stalni posao, a za Euronews je komentirao kako još danas ni sam ne može vjerovati da od toga živi. S vremenom se profilirao kao jedan od najpraćenijih neovisnih kritičara pjesama na Eurosongu. Kanal je pokrenuo 2019. godine te se profilirao kao jedan od najboljih u Europi, kojega prate deseci tisuća ljudi. Nazivaju ga "ekspertom Eurosonga", a strastveno komentira sve vijesti koje se tiču Eurosonga, pa tako i Doru.

Osim Leleka, Zevin slovi kao favoritkinja za pobjedu. Slovenka s hrvatskim korijenima dobiva pohvale za "My Mind" zbog zarazne pop melodije i emocionalne poruke, a to je čini sigurnim izborom za top 5 po kladionicama. Strani komentatori na Redditu hvale njezinu vokalnu snagu i moderni aranžman, ali ističu da zaostaje za Lelekovom originalnošću: "Zevin je solidna, ali 'Andromeda' je onaj wow faktor".

Ananda s pjesmom "Dora" ima podršku među fanovima, no komentari ističu da je "ironično savršena za ovaj show - šaljivo, ali zarazno". ToMa i "Ledina" dobivaju podršku za melankoličan tekst i rock energiju, dok Lima Lenova "Raketa" impresionira energijom, ali manje dubinom prema strancima.

Eurosong influenceri u reakcijskim videima sistematski su prošli kroz svih 24 pjesama Dore 2026., ali naglasak je na favoritima. Influencerica Noosh, pravog imena Anoushka Elise Berberian, jedna je od najpopularnijih influencerica među fanovima Eurosonga zbog svojih reakcija i komentara na nacionalne izbore za pjesmu Eurosonga, poput naše Dore.

Samo na YouTubeu je prati više od 46.000 ljudi, a u brojnim se medijima spominje kao relevantni izvor za komentare nacionalnih selekcija pjesama. Ona ističe Lelekovu "Andromedu" kao "remek-djelo etno-electro fuzije" te komentira vokalnu harmoniju koja podsjeća na Loreen ili Måneskin s balkanskim twistom. Zevin dobiva bodove za vokalnu kontrolu.

- Ona može biti sigurna pobjeda ako im žiri da na važnosti - komentirala je Noosh.

Anandu spominje kao "zabavni izbor".

- Ako ovo pobijedi, to bi bio legendaran obrat! - kaže Noosh.

Foto: PROMO

ToMa i Lima Len igraju na energiju, ali strani influenceri upozoravaju da im fali "nečeg posebnog" u čitavoj izvedbi, zbog čega sumnjaju da će ipak dogurati do pobjede. Na Eurovision Worldu, Lelek vodi u anketama s velikom prednošću, a komentari na YouTubeu vrve izjavama poput: "Ako ovo ne otiđe na Eurosong, onda smo propali!". Fanovi ističu slojevitost pjesme - od duboke priče do produkcije koja bi mogla osvojiti Europu. Iza njih, Zevin i Ananda dijele drugo mjesto, ali rasprave su žestoke.

- Lelek ima ono što treba za veliku scenu - emociju i jedinstvenost - komentari su s YouTubea. Ankete su objavljene početkom siječnja ove godine, a još tad su naglasile kako će Lelek "dogurati daleko" ako osvoji ovogodišnju Doru.

Ovogodišnju Doru komentirao je i ESC Norway, nezavisna platforma koja pomno prati Eurosong te ih prenose tematski portali koji se detaljno bave Eurosongom. I oni su analizirali "Andromedu".

- Ovo nije samo pjesma, ovo je emocionalno putovanje - harmonije pet djevojaka su precizne i snažne, etno dubina podsjeća na Loreen s balkanskim twistom, a drop u refrenu je čista euforija. Ako prođe Doru, Hrvatska ima favorita za finale, vokali nose cijelu scenu - ističu.