ANKETA Tko je vaš favorit za pobjedu na ovogodišnjoj Dori?

Druga polufinalna večer Dore donijela je odgovor na pitanje tko su posljednji finalisti hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije. Publika je telefonskim pozivima i SMS porukama odlučila da u finale prolaze: Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić.

Ovih osam izvođača pridružuje se finalistima iz prve polufinalne večeri - Limi Len, Alenu Đurasu, Noelle, grupi LELEK, ToMi, Emi Bubić, Anandi i Cold Snapu. Ukupno 16 izvođača u nedjelju će se boriti za pobjedu i kartu za eurovizijsku pozornicu.

Foto: HRT

U nedjeljnom finalu, a što se pravila glasanja tiče o najboljoj pjesmi odlučit će podjednako glasovi ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovi gledatelja.

Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong i ove će godine birati četiri hrvatska žirija: iz HRT-ovih centara Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Euorvision Song Contesta 2026 : San Marino, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška i Luxemburg.

Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, a činit će ih glazbeni profesionalci, skladatelji, glazbeni kritičari, producenti.

Foto: HRT

