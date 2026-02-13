ANKETA Tko je vaš favorit za pobjedu na ovogodišnjoj Dori?

Obavijesti

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HRT

Ukupno 16 izvođača u nedjelju će se boriti za pobjedu i kartu za eurovizijsku pozornicu

Admiral

Druga polufinalna večer Dore donijela je odgovor na pitanje tko su posljednji finalisti hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije. Publika je telefonskim pozivima i SMS porukama odlučila da u finale prolaze: Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić.

Ovih osam izvođača pridružuje se finalistima iz prve polufinalne večeri - Limi Len, Alenu Đurasu, Noelle, grupi LELEK, ToMi, Emi Bubić, Anandi i Cold Snapu. Ukupno 16 izvođača u nedjelju će se boriti za pobjedu i kartu za eurovizijsku pozornicu.

Foto: HRT

U nedjeljnom finalu, a što se pravila glasanja tiče o najboljoj pjesmi odlučit će podjednako glasovi ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovi gledatelja.

Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong i ove će godine birati četiri hrvatska žirija: iz HRT-ovih centara Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Euorvision Song Contesta 2026 : San Marino, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška i Luxemburg.

Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, a činit će ih glazbeni profesionalci, skladatelji, glazbeni kritičari, producenti.

Foto: HRT

Doznajte što vas očekuje ovog petka 13. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti'...
