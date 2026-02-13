U četvrtak je održana prva, a u petak druga polufinalna večer Dore. Iz svake je večeri dalje prošlo osam pjesama, a u nedjelju će se predstavnik Hrvatske na Eurosongu birati između 16 izvođača
Poznato svih 16 finalista Dore! Pogledajte njihove nastupe
Nakon druge polufinalne večeri Dore poznato je svih 16 finalista koji će nastupiti u nedjelju 15. veljače! Od 12 izvođača je prošlo dalje osam, zahvaljujući glasovima gledateljima putem televotinga. U prvoj večeri su u finale prošli Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap, dok su u drugoj večeri finale izborili Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić
POGLEDAJTE SVE NASTUPE:
Lima Len - Raketa
Alen Đuras - From Ashes From Flame
Noelle - Uninterrupted
LELEK - Andromeda
ToMa - Ledina
Ema Bubić - Vrijeme je za nas
Ananda - DORA
Cold Snap - Mucho Macho
Sergej - Scream
Devin - Over me
Stela Rade - Nema te
Marko Kutlić - Neotuđivo
Irma - Ni traga
Lara Demarin - MANTRA
Ritam Noir - Profumi di mare
Lana Mandarić - Tama
