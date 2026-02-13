Obavijesti

Show

Komentari 1
GOTOVO I 2. POLUFINALE

Poznato svih 16 finalista Dore! Pogledajte njihove nastupe

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Poznato svih 16 finalista Dore! Pogledajte njihove nastupe
Foto: HRT

U četvrtak je održana prva, a u petak druga polufinalna večer Dore. Iz svake je večeri dalje prošlo osam pjesama, a u nedjelju će se predstavnik Hrvatske na Eurosongu birati između 16 izvođača

Admiral

Nakon druge polufinalne večeri Dore poznato je svih 16 finalista koji će nastupiti u nedjelju 15. veljače! Od 12 izvođača je prošlo dalje osam, zahvaljujući glasovima gledateljima putem televotinga. U prvoj večeri su u finale prošli Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap, dok su u drugoj večeri finale izborili Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić

POGLEDAJTE SVE NASTUPE: 

Lima Len - Raketa 

Alen Đuras - From Ashes From Flame 

Noelle - Uninterrupted

LELEK - Andromeda 

ToMa - Ledina 

Ema Bubić - Vrijeme je za nas 

Ananda - DORA 

Cold Snap - Mucho Macho 

Sergej - Scream 

Devin - Over me 

Stela Rade - Nema te 

Marko Kutlić - Neotuđivo 

Irma - Ni traga

Lara Demarin - MANTRA

Ritam Noir - Profumi di mare 

Lana Mandarić - Tama

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog petka 13. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti'...
Finalisti Dore za 24sata: 'Dat ćemo sve od sebe u nedjelju!'
NAKON 1. POLUFINALA

Finalisti Dore za 24sata: 'Dat ćemo sve od sebe u nedjelju!'

Poznato je prvih osam finalista Dore. Neki su izuzetno zadovoljni svojim nastupima, drugi vide mjesta za napredak. A neki su nam priznali i da ih je 'oprala' trema...
Nakon vijesti o razvodu javio se Blankin otac: Moja kći i Ruben razvedeni su još od listopada
SVE JE POTVRDIO

Nakon vijesti o razvodu javio se Blankin otac: Moja kći i Ruben razvedeni su još od listopada

Ta veza gotovo od samog početka nije bila dobra, iz razloga koje sada svi znaju, ali Blanka je uvijek na prvo mjesto stavljala svog sina, jer je divna majka, rekao je Joško Vlašić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026