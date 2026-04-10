Evo koje ćete sve transformacije gledati u novoj epizodi TLZP-a

Nova epizoda hit showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ ove nedjelje ide korak dalje, donoseći spektakl koji podiže ljestvicu još više, a kandidate očekuju transformacije koje će ih izbaciti iz zone komfora – od svjetskih ikona do regionalnih zvijezda.

Jedan od najspektakularnijih nastupa večeri priprema Iva Ajduković koja će utjeloviti Jennifer Lopez. „Gljiva je ovaj put bila blaga, a ujedno i teška, postajem J.Lo. Svi znamo koliko ona pleše i koliko ima zahtjevnih pokreta... Mislim da će mi scenski biti jako izazovno jer treba plesati i pjevati i sve to ukomponirati“, iskreno govori Iva, a njezin kolega Lovro Juraga ulazi u cipele jedne od najvećih glazbenih legendi svih vremena, Elvisa Presleyja. „Pripreme teku jako dobro, ali plesne probe su bile možda najzahtjevniji dio. Lako je složiti imitaciju vokalno, ali uz to ostati dostojan u pokretu koji je kod Elvisa dosta specifičan, to je pravi izazov. Nadam se da ću uspjeti i da neću nikoga razočarati“, poručuje Lovro.

Slični izazovi u novoj epizodi čekaju i Svena Pocrnića koji ovoga puta izlazi iz svoje zone komfora i postaje regionalna diva Neda Ukraden. „Bit ću potpuno iskren, mislim da mi je ovo možda najteža transformacija do sad. Imali smo dosta proba i pripreme teku, ali sam stvarno izvan svoje komfor zone jer imam osjećaj da moram biti spontaniji nego što jesam. Vidjet ćemo kako će to proći“, otkriva Sven.

U potpuno drugačiji svijet ulazi Laura Sučec koja postaje Katy Perry u jednoj od vizualno najzahtjevnijih transformacija. „Ovaj put Katy je Cleopatra, tako da zapravo ulazim u ulogu koja je već u ulozi. Bit će sigurno veselo i zabavno“, najavljuje Laura, a nakon pobjede u prošloj epizodi, Nora Ćurković postaje Aleksandra Prijović. „Pripreme teku dobro, ali ima puno izazova jer ona stvarno odlično pjeva, a pjesma je takva da nemam kad puno puta udahnuti. To me najviše strah, ali valjda ću uspjeti izdržati“, priznaje Nora.

Jedan od najvećih vokalnih izazova ove sezone očekuje Doru Trogrlić koja će utjeloviti opernu legendu Luciana Pavarottija. „Mislim da mi je ovo najizazovnije do sad, ali nekako imam najmanji pritisak. Idem uživati i otpjevati tu pjesmu kako ja mislim da bi on mogao zvučati, prije svega želim uživati“, poručuje Dora, a David Balint ovoga puta ulazi u zabavniju transformaciju i postaje Lana Jurčević. „Ovo je jedna transformacija zabavnijeg karaktera, pa je malo lakše nego kad moram izvoditi nešto ozbiljnije, ali jednako je izazovno kao i svaka transformacija dosad“, kaže Balint, dok David Amaro donosi snažnu interpretaciju kao Maja Blagdan. „Maja Blagdan je baš zahtjevna, ali odlučio sam da se neću opterećivati time, izaći ću na pozornicu punim plućima i jednostavno uživati u nastupu“, poručuje Amaro.

Tko će se najbolje snaći u novim transformacijama, tko će osvojiti simpatije publike i žirija, a tko ponijeti pobjedu i donirati nagradu u humanitarne svrhe?