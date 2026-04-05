Pogledajte pobjednički nastup Nore Ćurković kao Anne Vissi

Još jedna epizoda hit showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ je iza nas, a svoju prvu pobjedu upisala je Nora Ćurković koja je oduševila transformacijom u pjevačicu Annu Vissi s pjesmom ‘Kanenas’.

- Moja nagrada ide u udrugu ‘Brački pupoljci’ iz Supetra. To je stvarno jedna izvrsna udruga koja se brine za djecu s poteškoćama u razvoju - poručila je Nora nakon pobjede, a zatim se osvrnula i na svoj nastup: 'Super mi je bilo na nastupu. Na kraju mi je baš ovaj nastup, za koji sam mislila da će biti najmanje zanimljiv jer ne znam grčki i ne radi se o meni poznatoj pjevačici, bez obzira na pobjedu, ispao je moj najdraži nastup. Komentari žirija su stvarno bili odlični… Baš su mi dali lijepe komplimente, osjećala sam se počašćeno, pogotovo od strane Rotha koji ima obradu ove pjesme. Njegove reakcije sam se najviše bojala, no on mi je dao veliki vjetar u leđa'.

Žiri nije skrivao oduševljenje njezinim nastupom:

- Draga moja Nora, ovo je jedna predivna pjesma ciparsko-grčke zvijezde Anne Vissi. Ja sam na ovu glazbu napisao svoj tekst, Nikos Karvelas, inače Anin muž, mi je sam priznao da je pjesma ‘Još fališ’ najuspješnija obrada ove pjesme. Meni je ovo, bez obzira na pjesmu, bio do sada tvoj najbolji nastup - poručio joj je Mario Roth, a Martina Stjepanović je dodala: 'Ja sam toliko sretna što si dobila upravo ovu točku. Toliko dobro ti je ovo sjelo, toliko si blistala i kao žena ženi – toliko si predivna, šarmantna, elegantna i senzualna. Sve što je ova pjesma trebala, ti si to donijela. Predivno je bilo'.

Goran Navojec nadovezao se komentarom:

- Slažem se sa svima, zaista si bila predivna. Ovo je zbilja bio tvoj najupečatljiviji nastup, prekrasna si bila - dok je Enis Bešlagić za kraj poručio: 'Blistala si i pokazala potpuno neku drugu sebe. Zaista smo uživali'.