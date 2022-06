Evo koji su sve filmovi osvojili nagrade publike i žirija na 15. Festivalu mediteranskog filma

U Ljetnom Kinu Bačvice u Splitu večeras je dodjelom nagrada publike i žirija završilo je 15. izdanje Festivala mediteranskog filma.

U žiriju natjecateljskog programa hrvatskih kratkometražnih filmova "Ješke" bili su Ewa Bojanowska, predstavnica kompanije New Europe Film Sales, redatelji Marko Dješka i Natko Stipaničev, te Vlado Ercegović, voditelj Kinoteke Zlatna vrata.





Udicu Festivala za najbolju "Ješku" i nagradu od 15.000 kuna dobio je 'Carpe diem'.





- Zbog vještog poigravanja s dinamikom koja manervrira pažnju gledatelja, komičnih odnosa među likovima, te satiričnog prikaza izazova turističke sezone, nagrada Ješka ide filmu 'Carpe diem' Filipa Antonija Lizatovića - poručili su.





Udicu Festivala za najbolji scenarij filma i nagrada od 5.000 kuna, kao i nagrada publike za najbolju "Ješku", program kratkometražnog hrvatskog filma i novčana nagrada od 5.000 kuna došla je u ruke Šimuna Šituma za film 'Sprovod'.

Posebno priznanje žirija dobio je film 'Ne pogađa svaka' Marka Dugonjića.





Udica Festivala za najbolji dugometražni film iz programa Mediteran i 1.000 Eura osvojio je film Nine Violić 'Baci se na pod'. Odluku je donio Žiri mladih u kojem je bilo osam članova iz projekta "Budi kino producent" održanog u sklopu projekta Kino Magistrala.



-- Zbog kreativnosti i inovativnog koncepta pronalaska objektivne istine i njezinog odnosa s ljudskom prirodom, kroz moćnu i uvjerljivu glumu. Fantastično prikazana razorna moć subjektivnog gledanja na priču, kao i dubinu intime, koliko radosne toliko i teške ako nismo iskreni jedni prema drugima. Za dugometražni film nagradu Udica Festivala dodjeljujemo Nini Violić za debitantski film Baci se na pod - poručili su iz žirija.





Posebno priznanje dodjelili su Carloti Peredi za film 'Piggy' zbog 'održavanja napetosti te zanimljivih prijelaza između žanrova, dobrog prikaza mračnih strana pojedinaca te njihov utjecaj na druge'.



Nagradu publike za najbolji dugometražni film iz programa Mediteran dobio je film 'Život mi dobro pristaje' Al Hadi Ulad Mohanda iz Maroka.





Udica Festivala za najbolji međunarodni kratkometražni film i nagrada od 1.000 Eura prema glasovima publike došla je u ruke Javiera Loarte za film 'This is not my mum'.





Podsjećamo, upravo je ovaj splitski festival uoči otvorenja ugledni britanski The Guardian stavio na popis najboljih europskih ljetnih filmskih festivala. "Drugi najveći grad u Hrvatskoj prepun je povijesnih znamenitosti, muzeja i mjesta za noćni provod, ali njegova predivna lokacija uz more idealno je mjesto i za slikovit filmski festival. Tijekom dana projekcije se održavaju u kinu unutar zidova 1700 godina stare Dioklecijanove palače", stoji u obrazloženju The Guardiana, čime se Split našao na listi s gradovima kao što su Venecija, San Sebastián, Locarno, Annecy i Karlovy Vary.

